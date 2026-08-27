Не спешите покупать новый роутер: как улучшить домашний Wi-Fi
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Слабый Wi-Fi и "мертвые зоны" дома можно устранить без покупки нового оборудования — для этого достаточно правильно настроить угол наклона антенн и удачно выбрать место для роутера. Если же этого недостаточно, улучшить покрытие можно с помощью mesh-системы, которая помогает распределить сигнал по квартире или дому.
Положение антенн влияет на то, как именно беспроводной сигнал распространяется в помещении, поэтому даже небольшая корректировка может изменить качество соединения в отдельных комнатах. Об этом сообщает ZDNET.
Как правильно настроить роутер
Для квартиры или одноэтажного дома производитель TP-Link рекомендует располагать все антенны вертикально. Такая конфигурация помогает сигналу лучше распространяться по горизонтали и обеспечивать покрытие на одном уровне.
В многоэтажном здании антенны рекомендуется наклонять примерно на 30 градусов. Это может улучшить прохождение сигнала между этажами и обеспечить более стабильное соединение в разных частях здания.
Для больших помещений со сложной планировкой и большим количеством устройств можно использовать комбинированное расположение. Антенны в таком случае устанавливают под разными углами, чтобы адаптировать покрытие к особенностям конкретного здания.
Как проверить уровень сигнала и где лучше поставить роутер
Понять, насколько хорошо работает Wi-Fi в разных частях квартиры или дома, можно с помощью специальных мобильных приложений или инструментов, встроенных в некоторые роутеры.
Уровень сигнала обычно измеряется в дБм. Здесь действует простое правило: чем ближе показатель к нулю, тем сильнее сигнал. Значения в пределах –30…–40 дБм считаются очень хорошими.
Так можно проверить разные комнаты и определить места, где сигнал ослабевает. После этого стоит попробовать изменить положение роутера или антенн.
Важное значение имеет не только расположение антенн, но и место, где находится само устройство. Лучше всего размещать роутер в центральной части квартиры или дома для равномерного распределения сигнала.
Не стоит прятать устройство в шкафу или другом закрытом пространстве. Также рекомендуется держать его подальше от крупных металлических предметов и бытовой техники, которые могут создавать помехи для беспроводного соединения.
Кроме того, роутер не рекомендуется ставить на пол. Лучше разместить его на открытой поверхности — например, на полке или столе.
Если обычного роутера недостаточно
Для больших домов или квартир, где одного устройства недостаточно для стабильного покрытия, альтернативой может стать mesh-система. Она состоит из нескольких устройств, которые работают вместе и помогают передавать сигнал в отдаленные части помещения.
Современные mesh-системы часто не имеют внешних антенн, поэтому пользователю не нужно самостоятельно изменять их положение.
Напомним, что если в отдельных комнатах Wi-Fi ловится плохо, не обязательно сразу покупать новое оборудование. Старый Android-смартфон можно использовать в качестве усилителя сигнала, чтобы обеспечить доступ к интернету в тех местах, где основной роутер работает слабее.
Как писал OBOZ.UA, на качество Wi-Fi могут влиять и другие устройства, расположенные рядом с роутером. В частности, камеры видеонаблюдения, Smart TV и хабы "умного дома" способны создавать беспроводные помехи или дополнительно нагружать домашнюю сеть.
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