Как улучшить сигнал Wi-Fi с помощью старого смартфона: инструкция

Прежде чем выбрасывать или сдавать на переработку старый Android-смартфон, стоит подумать, не пригодится ли он еще дома. Например, его можно использовать в качестве простого усилителя Wi-Fi-сигнала для домашней сети.

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Смартфон подключается к вашей основной сети Wi-Fi, а затем повторно распространяет этот сигнал в качестве точки доступа. По словам экспертов, таким образом смартфон фактически работает как небольшой Wi-Fi-ретранслятор и помогает обеспечить доступ к интернету в тех комнатах, куда роутер плохо доходит.

Почему старый смартфон может пригодиться

Такой способ может пригодиться, если в доме или квартире есть "мертвые зоны", например, спальня, балкон, гараж, подвал или рабочий уголок, где сигнал постоянно ослабевает.

Старый телефон не сделает интернет быстрее и не заменит полноценную mesh-систему или специальный Wi-Fi-усилитель, но во многих случаях поможет получить более стабильное подключение там, где его раньше почти не было.

Как настроить

Настроить это довольно просто.

Сначала нужно подключить старый смартфон к домашней Wi-Fi-сети. Затем в настройках следует найти функцию "Мобильная точка доступа", "Личная точка доступа" или "Точка доступа и модем". Обычно она находится в разделах, связанных с интернетом, сетью или подключениями. После включения этой функции смартфон создаст новую Wi-Fi-сеть с собственным названием и паролем, к которой смогут подключаться другие устройства.

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