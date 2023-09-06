Названы три фактора, которые могут привести к коллапсу человеческой цивилизации: все они уже запущены

Человечество, вероятнее всего, уже находится на пути к предстоящему коллапсу, который, однако, еще можно предотвратить. По крайней мере, если сравнивать то, как пришла к краху династия Цин, почти 300 лет правившая Китаем, то человечеству не позавидуешь.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Plos ONE. Экономика династии Цин была значительно богаче современного Китая, но это не спасло ее от краха в 1912 году.

Исследователь и автор работы Питер Турчин объяснил, что было очень важно понять истоки той нестабильности, которая привела к коллапсу династии Цин.

"Было бы ошибкой считать, что это осталось в прошлом и не может повториться. Такие изменения действительно могут происходить, поскольку лежащие в их основе механизмы имеют удивительное сходство", – заявил он.

В результате проведенного исследования Турчин и его коллеги установили, что существуют три ключевых элемента, оказывающих наибольшее социально-политическое давление.

Исследование также позволило ученым лучше понять, как война или рецессия могут всколыхнуть и дестабилизировать общество. Это важно, поскольку позволит предсказать, какие события современности могут иметь катастрофические последствия в будущем.

Выяснилось, что первым фактором крушения династии Цин было быстрое увеличение населения, которое произошло в четыре этапа между 1700 и 1840 годами. Это привело к тому, что на каждого человека приходилось гораздо меньше земли, что сильно повлияло на сельские общины, кормившие сами себя.

Второй фактор – усиление конкуренции за элитные должности. Увеличение количества людей привело и к тому, что на одну и ту же должность начало претендовать очень большое количество человек. Аналогичная ситуация сложилась и на современном рынке труда, когда сотни людей могут претендовать на одну должность.

Как отмечают ученые, в конце концов, во времена династии Цин отсутствие возможности продвинуться по бюрократической лестнице привело к кризису, вызванному группой недовольных претендентов на элиту. Это превратилось в одну из самых кровавых гражданских войн, известную под названием Тайпинское восстание. Она забрала жизни от 20 до 30 млн человек.

Это восстание длилось 14 лет, поэтому понятно, что оно причинило вред стране. Это и является третьим фактором, приведшим к падению династии Цин. Дело было в росте издержек, связанных с ликвидацией последствий. Ученые объясняют, что между подавлением беспорядков, снижением производительности и торговым дефицитом, вызванным истощением запасов серебра и опиума, династия Цин оказалась в финансовом хаосе.

"К сожалению, разрушительное влияние растущего неравенства и уменьшение возможностей проявляется в более длительных временных масштабах, что затрудняет их распознавание, не говоря уже об эффективной борьбе с ними в рамках коротких политических циклов, которые мы наблюдаем во многих странах", – пояснил соавтор исследования и аффилированный исследователь CSH Дэниел Хойер.

По его словам, без долгосрочного видения и целенаправленных стратегий, направленных на уменьшение этого социального давления, "многие страны рискуют повторить путь Цин".

Ранее OBOZREVATEL также публиковал прогноз эколога, заявившего об угрозе цивилизационного коллапса на Земле.

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