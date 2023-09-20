NASA сбросит на Землю образцы астероида, который мог бы быть 'отцом' жизни

В воскресенье, 24 сентября, космический аппарат NASA OSIRIS-REx сбросит на поверхность Земли "капсулу размером с мини-холодильник", содержащую около 250 граммов камней и пыли с астероида Бенну. Этот космический объект находится в десятках миллионов километров от нас, поэтому вся миссия по космической "доставке" заняла более 7 лет.

Как говорится в заявлении американского космического агентства, ценный груз планируют сбросить над пустыней штата Юта. Ожидается, что это произойдет около 17:00 по киевскому времени. Однако о том, что именно аппарат передал на Землю, основательно расскажут только во время пресс-конференции 11 октября.

OSIRIS-REx начал свою длительную миссию еще 8 сентября 2016 года, а два года спустя прибыл к Бенну – астероиду, который имеет диаметр около 500 метров и вращается вокруг Солнца каждые шесть земных лет.

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Это известный астероид, поскольку он имеет достаточно высокую вероятность столкновения с Землей. Правда, не в ближайшее время. По расчетам это может произойти между 2169 и 2199 годами.

Но решение по его исследованию принималось по другим причинам. Бенну – очень старый астероид. Материал, из которого он образовался, датируется не менее 4,5 миллиардов лет. То есть его формирование произошло примерно в одно время с зарождением нашей Солнечной системы. Ученые не исключают, что он может рассказать много интересного о тех временах.

Также есть предположение, что материал с Бенну может содержать так называемые строительные блоки жизни – органические молекулы, благодаря которым согласно теории о падении астероида на Землю могла зародиться первобытная жизнь на нашей планете. Бенну вряд ли мог быть своеобразным "отцом" для всего человечества, поскольку для этого ему нужно было бы упасть на Землю, но не исключено, что какой-нибудь кусочек астероида мог оторваться во время пролетов вблизи нашей планеты и занести сюда основы для жизни.

Бенну удобен также и тем, что находится относительно близко к Земле, особенно если сравнивать его с большинством астероидов солнечной системы, которые в основном находятся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это сделало его идеальным кандидатом для изучения.

OSIRIS-REx впервые прибыл к Бенну в 2018 году и следующие два года находился на орбите астероида, а в 2020 году совершил маневр Touch-And-Go, во время которого космический аппарат ненадолго приземлился на астероид, собрал образцы, а затем использовал бортовые двигатели, чтобы оторваться от космического камня.

Еще через год OSIRIS-REx последний раз пролетел вокруг астероида и отправился в обратное путешествие на Землю.

При этом миссия OSIRIS-REx не будет завершена 24 сентября. Аппарат сбросит капсулу с космическим грузом для NASA, но сам не будет возвращаться на планету, а отправится в новое космическое путешествие к астероиду Апофис. Как ожидают в NASA, к своему новому космическому "другу" аппарат должен прибыть в 2029 году.

Если все пройдет без проблем, это станет первым случаем, когда NASA извлечет образец астероида и доставит его на Землю. Ранее похоже уже производилось японским космическим аппаратом "Хаябуса", который взял образцы астероида Итокава еще в 2010 году.

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