NASA на двое суток 'потеряло' свой марсианский вертолет и уже готовилось к худшему, но случилось чудо

Для американского космического агентства NASA 2024 год чуть не пошел кубарем с первого же месяца. Сначала невзгоды не позволили посадить Peregrine One (построен частной компанией на деньги NASA) на Луну, а теперь марсианский вертолет Ingenuity чуть не сказал своим разработчикам "прощай"… но, к счастью, все обошлось.

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О возобновлении сигнала агентство сообщило на своей странице в соцсети X (ранее известная как Twitter). Это уже не первая потеря связи с вертолетом, давно перевыполнившим свою миссию.

На протяжении долгих двух дней марсианские исследователи из NASA на Земле считали, что, вероятнее всего, навсегда потеряли вертолет Ingenuity Mars.

Связь была потеряна в субботу во время рутинного 72-го полета. В тот день Ingenuity отчитался о том, что поднялся на высоту 12 метров, и начал снижение, когда неожиданно связь с ним была полностью утрачена.

Вертолет, как известно, поддерживает связь с Землей через марсоход Perseverance. Ранее уже возникали ситуации, когда между этими двумя оказывалось какое-то препятствие (холм или что-то подобное) и связь между работами терялась. Поэтому первой мыслью исследователей было то, что произошло нечто похожее. Но анализ ситуации показал, что вертолет поднялся в небо и совершил посадку в одном и том же месте, поэтому препятствие не могло появиться из ниоткуда.

Два дня судьба аппарата оставалась неизвестной, но в конце концов связь удалось восстановить. В NASA сообщили о "хороших новостях", отметив, что благодаря инструкциям, отправленным марсоходу, связь с вертолетом удалось вернуть.

Что именно произошло и почему была потеряна связь, в NASA не отмечают. Вероятно, потому что ситуация все еще остается непонятной. В сообщении агентства говорится, что "команда изучает новые данные, чтобы лучше понять неожиданное исчезновение связи".

Несмотря на то, что земные исследователи, конечно же, не хотят прощаться с Ingenuity даже после 72-го полета, стоит отметить, что он сделал уже больше, чем от него ожидали. Этот вертолет фактически является прототипом модели, которую NASA планирует выпускать в будущем. Когда в феврале 2021 года его отправили на красную планету, ожидалось, что вертолет совершит всего пять тестовых полетов, чтобы продемонстрировать революционную технологию в действии.

За это время вертолет провел уже 72 полета в атмосфере Марса, длившихся 128 минут. За это время он преодолел колоссальные 17,7 км над планетой.

Стоит добавить, что Ingenuity уже не раз заставлял исследователей понервничать. В частности, в июне с ним не удавалось установить связь в течение долгих 63 дней.

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