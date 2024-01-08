NASA отправит на Марс самолет на солнечных батареях: как он буде выглядеть

Марс, как известно, является единственной в Солнечной системе планетой, полностью населенной работами. И в обозримом будущем компанию железным "поселенцам" красной планеты может составить самолет на солнечных батареях MAGGIE.

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Как рассказали в NASA, концепт такого самолета был отобран в рамках программы "Инновационные передовые концепции" (NASA Innovative Advanced Concepts или NIAC). Цель этой программы – способствовать развитию инновационных идей, предложенных представителями научного сообщества.

NIAC действует с 1998 года и позволяет отобранным NASA проектам получать финансирование для проведения технологических исследований на ранних стадиях, которые могут привести к дальнейшему применению разработок.

Недавно NASA объявило 13 концепций, которые получат общую сумму до 175 тысяч долларов в виде грантов. Эти деньги будут потрачены для того, чтобы разработчики идей смогли доказать реалистичность своих концепций и представили перспективы развития технологий.

Одним из самых интересных концептуальных аппаратов, получивших одобрение от NASA, является летательный аппарат для Марса под названием Mars Aerial and Ground Global Intelligent Explorer (MAGGIE). Идею предложил профессор аэродинамики в Университете Майами и президент компании Coflow Jet LLC Ге Чэн Чжа. Это будет компактный самолет с фиксированным крылом на солнечных батареях, который способен совершать вертикальный взлет и посадку (VTOL).

"Смелые миссии, которые NASA осуществляет во благо человечества, начинаются с идеи, и NIAC несет ответственность за вдохновение многих из этих идей. Вертолет Ingenuity, летающий на Марсе, и приборы на глубоководных космических спутниках MarCO могут проследить свою родословную до NIAC, доказывая, что существует путь от творческой идеи к успеху миссии", – заявил заместитель администратора NASA Джим Фри.

Марсианский самолет MAGGIE будет способен двигаться со скоростью 0,25 Маха (примерно 300 км/ч), имея коэффициент крейсерской подъемной силы 3,5 – почти на порядок почти выше, чем у обычных дозвуковых самолетов в разреженной атмосфере Марса.

Полный заряд аккумулятора будет держаться в течение 7,6 марсианских дней (марсианский день или Sol почти на 40 минут длиннее дня на Земле). Дальность полета на высоте 1 км над поверхностью Марса составит 179 км.

В общей сложности, по предварительным расчетам, за марсианский год, который длится 668 солей, MAGGIE сможет преодолеть чуть более 16 тысяч км.

Чжа рассказал, что самолет будет иметь преимущество над другими работами-исследователями Марса, поскольку сможет добраться до любой части планеты.

"Он имеет глобальный радиус действия. Он может пройти где угодно на Марсе. Все предыдущие марсоходы могут исследовать только определенную точку на Марсе. Их диапазоны очень ограничены. MAGGIE может не только исследовать поверхность планеты, но и исследовать атмосферу, поскольку он летит", – сказал Чжа.

Профессор также считает, что система VTOL, если она покажет себя успешно в марсианском самолете, может дать толчок развитию аналогичной технологии на Земле, где она будет использоваться для летающих электрических средств для общественности.

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