Найден самый 'таинственный' вирус на Земле: он скрывался на глубине почти 9 км

Ученые продолжают исследовать дно океана. Недавно ученые обнаружили "таинственнный" вирус, скрывавшийся на глубине более 9000 метров.

Новый вирус был найден в самой глубокой точке Мирового океана – в Марианской впадине. Интересно, что микроорганизм, вероятно, является самым глубоким известным бактериофагом из всех, которые когда-либо обнаруживали на дне, рассказывает издание Euronews.

Из глубин Марианской впадины исследователи взяли для изучения осадок – именно там обнаружили неизвестный вирус.

Вирусолог Мин Ван, специализирующийся на морских микроорганизмах, заявил, что "это самый глубокий из известных изолированных бактериофагов в мировом океане".

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Исследования проводились под руководством команды ученых из Ocean University of China. Предварительно вирус назвали "vB_HmeY_H4907". Термин "бактериофаг" простыми словами означает, что вирус при заражении размножается внутри бактерий.

В Марианской впадине есть много бактерий под названием Halomonas – их и заражает глубоководный вирус. Также подходящие для вируса микроорганизмы обитают в Антарктиде и гидротермальных источниках. Часто Halomonas "проживает" в трещинах на дне моря, из-за которых выделяется нагретая вода.

Геномный анализ вируса показал, что vB_HmeY_H490 весьма похож на своего бактериального "хозяина".

Ученые рассказали, что обнаруженный бактериофаг происходит из новой группы вирусов под названием Surviridae.

Идентификация нового бактериофага помогает ученым лучше исследовать микроорганизмы, чтобы понимать, как вирусы в этой части океана ведут себя в суровых условиях. Целью научной работы является также понимание процессов совместной эволюции вирусом с бактериями-хозяевами.

Глубоководные места Мирового океана условно называют "зоной хадал".Там обитают уникальные организмы, которые могут адаптироваться к экстремальным условиям, низким температурам, высокому давлению и отсутствию света в морских глубинах.

В отчете, опубликованном в журнале Microbiology Spectrum, ученые акцентируют та необходимости дальнейшего детального изучения бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов, проживающих на максимальной глубине в экстремальных условиях.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в океане обнаружили мирусвирусы, с которыми никогда не сталкивались ученые.

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