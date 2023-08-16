На орбите мертвой звезды обнаружен гигантский объект, который не могут идентифицировать

Астрономы обнаружили на орбите мертвой звезды сверхмассивный объект WD 0032-317b, который является то ли самым большим из виденных ранее коричневых карликов, то ли самой маленькой из звезд. Несмотря на такую научную неопределенность, он может помочь понять, как работает атмосфера газовых гигантов.

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О своем открытии исследователи рассказали в статье, опубликованной в научном журнале Nature Astronomy. Найденная звезда-неудачница значительно горячее нашего Солнца.

Обнаруженный объект относят к классу "сверхгорячих Юпитеров", это гигантские экзопланеты, вращающиеся очень близко к массивным, горячим звездам. Именно из-за такой близости к светилу ученым часто очень сложно обнаружить такие объекты, поскольку их слабый инфракрасный свет теряется в ярких бликах звезд, вокруг которых они вращаются.

Именно поэтому астроном Института Вейцмана Наама Халлакун и ее коллеги были очень взволнованы, увидев этого гиганта вблизи мертвой звезды.

WD 0032-317b значительно массивнее, чем обычные коричневые карлики (самосветящиеся объекты, которые не планета и не звезда), но и слишком мал, чтобы быть звездой. Тем не менее, как убеждена Халлакун, этот объект может оказаться полезным для изучения атмосфер обычных гигантских планет, вращающихся вблизи крупных, ярких звезд.

WD 0032-317b имеет в 75-88 раз большую массу, чем Юпитер, но по размерам лишь в несколько раз больше гиганта нашей Солнечной системы. Такие показатели, как отмечают ученые, могут свидетельствовать о том, что объект, как и настоящие звезды, может быть способен запустить термоядерный синтез водорода в ядре. Астрономы называют такие объекты звездами-неудачниками, или планетами-переростками.

Звезда, рядом с которой находится WD 0032-317b, является все еще пылающим белым карликом (звезда низкой светимости). Как предполагают исследователи, звезда сбросила свои внешние слои всего около миллиона лет назад.

Благодаря близости с мертвой звездой ученым также удалось определить температуру звезды-неудачницы. Поскольку гигант находится очень близко к своему светилу, белый карлик постоянно освещает одну из его сторон, оставляя вторую в постоянном мраке. Инфракрасный телескоп показал, что освещенная сторона гиганта светится теплом почти 7760 градусов по Цельсию, что горячее нашего Солнца, температура поверхности которого достигает 6000 градусов по Цельсию.

При этом температура ночной стороны – всего около 1648 градусов по Цельсию.

Причина этого в том, что белый карлик излучает на ближнюю сторону WD 0032-317b столько радиации, сколько излучали бы самые большие и горячие звезды во Вселенной на планеты-гиганты, подобные Юпитеру.

Это огромное различие температур очень интересует Халлакун и его коллег, которые заинтересованы в изучении того, как атмосфера перемещает тепло. Для этого они намерены наблюдать, как звезда-неудачница исчезнет за своей мертвой звездой и измерить спектр света, который будет излучать и поглощать атмосфера с ночной и дневной стороны.

Это даст им некоторые подсказки о том, как работает горячая атмосфера Юпитера.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученым удалось снять видео 17-летнего путешествия экзопланеты вокруг своей звезды.

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