Опубликовано видео 17-летнего путешествия экзопланеты вокруг своей звезды

Ученым удалось создать фантастический таймлапс того, как далекая экзопланета Бета Живописца b (Beta Pictoris b) кружит по орбите вокруг своей звезды. За 17 лет наблюдений ученым удалось снять 10-секундный таймлапс, показывающий, как планета преодолевает около 75% своей орбиты.

Видео дня

Видео было создано астрофизиками из Северо-Западного Университета. Несмотря на то, что оно длится всего 10 секунд, на 2023 год это самый длинный таймлапс экзопланеты.

Для создания видео были использованы реальные данные, показывающие, как Бета Живописца b под наклоном вращается вокруг своей звезды. Кадры были сняты в течение 17 лет наблюдений в период с 2003 по 2020 год и показывают около 75% орбиты экзопланеты.

"Нам нужно еще шесть лет данных, прежде чем мы сможем увидеть всю орбиту", – отметил астрофизик из Северо-Западного университета Джейсон Ван, возглавлявший работу.

Созвездие Живописца (Pictor), в котором находится показанная экзопланета, расположено на расстоянии около 63 световых лет от Земли.

Экзопланета-гигант вращается вокруг своей звезды Бета Живописца (Beta Pictoris) на расстоянии, примерно в 10 раз превышающем расстояние Земля-Солнце. Сама же звезда в 1,75 раз больше нашего светила.

Ученые утверждают, что это очень молодая звезда, которой всего 20-26 миллионов лет и сейчас она сияет примерно в 8,7 раз ярче нашего Солнца.

Именно эта яркость позволила ученым впервые в истории выявить и сфотографировать экзопланету.

"Она очень яркая. Именно поэтому это одна из первых экзопланет, которую когда-либо открыли и непосредственно сфотографировали", – рассказал Ванг.

Для того, чтобы создать таймлапс ученые использовали собственные данные, а также данные об экзопланете, полученные из обсерватории "Джемини" и Европейской южной обсерватории. Впоследствии была также применена техника обработки изображений с искусственным интеллектом, которая называется "интерполяция движения". Обработка с помощью ИИ требовалась, чтобы заполнить пробелы в данных, где планета прыгает, и создать видео, показывающее ее непрерывную плавную орбиту.

"Если бы мы просто объединили изображение, видео выглядело бы очень дерганым, потому что мы не наблюдали за системой ежедневно в течение 17 лет", – сказал Ванг.

Благодаря алгоритму ИИ удалось сгладить эти дергания и видео выглядит так, будто за планетой действительно наблюдали каждый день.

Черный круг и значок звезды в центре изображения наложены намеренно, чтобы избавиться от бликов от Беты Живописца. Но даже такое "затмение" звезды не спасает ученых от того, что звезда засвечивает планету при приближении. Когда планета становится "невидимой", она обозначена крестиком, чтобы было понятно, где именно она двигается.

Как отмечает Ванг, иногда физика и разнообразные формулы могут казаться очень абстрактными, а графики не всегда вдохновляют, поэтому, по его убеждению, увидеть фильм воочию о том, что происходит в космосе – это очень увлекательно.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал видео, на котором было показано 100 миллионов лет эволюции Земли.

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