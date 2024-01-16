На этот раз может не сработать: ученые обнаружили эволюционный порок человечества, угрожающий катастрофой

Человечество благодаря способности к эволюции оказалось способно справиться с любыми глобальными кризисами, которые становились на пути на протяжении всего существования нашего вида. Но существует порок, который может помешать нам справиться с одним из самых больших вызовов в истории.

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Об этом говорится в исследовании ученых, изучавших эволюцию человека. Они стремились понять, сможет ли человечество ответить на вызов, который ставит перед нами нарастающий климатический кризис.

Доцент Университета штата Мэн в США доктор Тим Уоринг и его коллеги Эорс Сатмари и Зак Вуд опубликовали свои выводы в научном журнале Philosophical Transaction, предупредив, что есть как обнадеживающие, так и удручающие результаты.

"Я хочу добавить надежды для человечества, но смысл этой работы не в том, чтобы быть искусственно положительным, а в том, чтобы точно описать вызов, с которым мы сталкиваемся", – сказал Уоринг в интервью Euronews.

В ходе исследования ученые проанализировали ресурсы, которые использовали люди, влияние, которое они имели на окружающую среду, а также развитие культурных особенностей за последние 100 000 лет.

Они обнаружили, что человечество то и дело успешно находило решение для возникающих перед ним проблем, поэтому неудивительно, что у людей существует впечатление, что кризис, связанный с изменением климата тоже не станет проблемой. Но, вероятно, именно здесь общественность ошибается.

Авторы исследования выяснили, что традиционно наш ответ на кризисные ситуации заключался в том, что человечество начинало использовать ресурсы более интенсивно и в больших масштабах, когда нам это требовалось. Но в случае с климатическим кризисом наша главная задача – снизить потребление ресурсов, приводящих к парниковому эффекту, который может превратить Землю в адский мир.

Еще один недостаток человечества состоит в том, что наш вид обычно находит верное решение только тогда, когда проблемы уже вышли из-под контроля. В контексте изменения климата это может не сработать, поскольку у нас всего одна планета для жизни.

Уоринг отметил, что международные усилия по противодействию глобальному потеплению, такие как Монреальский протокол по защите озонового слоя, важны, как и усилия, направленные в пользу локальных, субглобальных групп, таких как страны и компании.

Но, по словам ученого, мы и раньше демонстрировали умение решать проблемы между группами, в то время, как сейчас мы стоим перед кризисом такого масштаба и сложности, как никогда раньше. Поэтому решения должны быть действительно глобальными, "даже если это противоречит интересам существующих групп".

При этом авторы исследования не считают климатические изменения проблемой, которую человечество будет неспособно решить. Например, все было бы гораздо хуже, если бы пришлось решать проблему разрушения экосистем, которое может произойти в том случае, если не будет преодолен климатический кризис.

"Мы уже давно уничтожаем виды, травим и меняем окружающую среду по всему миру, и мы не знаем, как это может повлиять на стабильность экологической системы", – объяснил Уоринг.

Но и разрешение климатического кризиса не создаст совершенно безопасное пространство для человечества, поскольку нужно будет следить за нашими эволюционными особенностями и не допустить конкуренции за ресурсы, поскольку планета уже не столь здорова, как раньше.

Исследователи обеспокоены, что нет способа обойти это деструктивное поведение, которое когда-то сделало нас одним из самых развитых видов на планете.

"Не существует долгосрочного решения для эволюции человека на планете, которое не предполагало бы неприятных конфликтов, и мы должны попытаться решить эту проблему", – подчеркнул Уоринг.

Он отметил, что модель сотрудничества и координации, применяемая человечеством на протяжении последних тысячелетий, показала себя нежизнеспособной. Поэтому если человечество стремится выжить как вид, оно должно изменить способ своего развития.

Для этого, как пишут ученые, должны появиться системы самоограничения и рыночного регулирования, чтобы "связать человеческие группы по всей планете еще более тесно в функциональную единицу".

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