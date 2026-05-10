Можно ли сушить телефон в рисе: эксперты оценили популярный способ

Когда телефон случайно попадает в воду, многие сразу вспоминают о "проверенном" способе – положить его в рис. Этот метод давно считается простым решением для спасения гаджета.

Однако эксперты опровергают его эффективность и предостерегают от возможных рисков. Оказывается, рис не способен должным образом удалить влагу из внутренних компонентов. Более того, он может вызвать дополнительные повреждения. Специалисты объяснили, что на самом деле стоит делать, если смартфон намок.

Почему рис не помогает

Популярное мнение о том, что рис "вытягивает" влагу из телефона, является мифом. На самом деле этот продукт не способен эффективно высушить внутренние детали устройства. Зато мелкие частицы и пыль могут попасть внутрь корпуса и повредить компоненты.

Кроме того, эксперты не советуют использовать и другие подручные средства, такие как ватные палочки, фен или сжатый воздух. Все эти методы могут лишь усугубить ситуацию, вызвав механические или термические повреждения. Производители техники также официально подтверждают: подобные способы сушки не являются безопасными.

Что делать, если телефон упал в воду

Первый шаг – немедленно выключить устройство, если оно еще работает. Это поможет избежать короткого замыкания. Далее нужно максимально высушить внешнюю поверхность с помощью ткани или полотенца.

Если есть возможность, стоит вынуть SIM-карту, аккумулятор и снять заднюю крышку. Телефон следует держать вертикально, чтобы лишняя жидкость могла вытечь через разъемы. После этого устройство нужно оставить в хорошо проветриваемом месте для естественного высыхания.

Специалисты отмечают, что лучший способ борьбы с влагой – использование изопропилового спирта. Он не только вытесняет воду, но и предотвращает коррозию, которая является главной причиной повреждения электроники после контакта с жидкостью.

Для очистки рекомендуется разобрать устройство и обработать внутренние компоненты спиртовым раствором. Особое внимание стоит уделить плате, аккуратно очищая ее мягкой щеткой. После процедуры телефон нужно хорошо высушить перед повторным включением.

Даже если устройство продолжает работать после контакта с водой, это не означает, что проблема решена. Влага может вызвать коррозию, которая проявится со временем и выведет гаджет из строя.

Особенно опасна соленая или хлорированная вода, а также сладкие напитки, которые оставляют налет на деталях. Именно поэтому важно не только высушить телефон, но и очистить его от остатков жидкости. Правильные действия сразу после инцидента значительно повышают шансы спасти устройство.

