Как спасти смартфон, который упал в воду: полезные советы

Мокрый телефон - это не всегда приговор, но действовать нужно быстро. Даже современные модели с водозащитой могут пострадать, если не принять правильные меры.

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Что же делать, когда смартфон случайно оказался в воде. OBOZ.UA рассказывает лайфхаки, которые помогут минимизировать последствия и спасти гаджет.

Сразу вытащите смартфон из воды

Каждая секунда имеет значение. Чем дольше телефон будет в воде, тем выше риск серьезного повреждения. Поэтому действуйте быстро.

Выключите устройство

Если смартфон еще работает - немедленно выключите его. Это поможет избежать короткого замыкания и дополнительных проблем с электроникой.

Извлеките SIM-карту и карту памяти

Даже если сам телефон пострадает, вы можете сохранить важные данные, вынув SIM-карту и microSD.

Просушите телефон насухо

Протирайте телефон сухой тканью или салфеткой, чтобы убрать видимую воду с корпуса. Не используйте фен или горячий воздух - это может повредить внутренние компоненты.

Используйте пакет с рисом или гелевые пакеты для сушки

Если у вас нет специального сушильного средства, положите телефон в пакет с рисом или специальные гелевые пакеты для сушки (их можно найти в магазинах). Рис и гель поглощают влагу из внутренних компонентов, но это займет несколько часов или даже сутки.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать телефон

Если вы не имеете опыта, лучше не пытаться разобрать смартфон, поскольку это может привести к его окончательному повреждению.

Оставьте на несколько часов или сутки

После того как вы положили смартфон в сушильное средство, оставьте его там минимум на 24 часа. Избегайте включения телефона сразу после того, как он вышел из воды.

Проверьте после сушки

Когда пройдет время, попробуйте включить телефон. Если он не включается или вы замечаете проблемы с экраном, сенсорами или другими функциями, лучше обратиться к профессионалам для ремонта.

Если телефон не работает, обратитесь в сервисный центр

Если ваш телефон не работает после того, как вы сделали все правильно, обратитесь в сервисный центр. Специалисты могут помочь восстановить функциональность смартфона или заменить поврежденные компоненты.

Не ждите слишком долго

Время - это важный фактор. Если вы ждете слишком долго, влага может проникнуть глубже в систему, что увеличивает вероятность серьезных повреждений.

Стоит отметить, даже если ваш телефон имеет степень защиты IP67 или IP68 - это не значит, что ему ничего не будет. Водозащита - это дополнительное преимущество, но не абсолютная гарантия.

Важно действовать быстро и осторожно, иначе даже водонепроницаемый телефон может получить серьезные повреждения.

Напомним, перегрев смартфона может привести к снижению производительности, износу батареи, повреждению внутренних компонентов, а в крайних случаях - даже взрыву. OBOZ.UA давал советы, как пользоваться устройством, чтобы оно прослужило как можно дольше.

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