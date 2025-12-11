Можно ли класть фольгу в аэрогриль: детальное объяснение

Алюминиевая фольга – незаменимый помощник на кухне, она помогает и готовить блюда, и лучше их хранить. Но можно ли использовать этот материал в популярных нынче аэрогрилях?

Ключевые советы по этому поводу дало издание Slash Gear. Его эксперты утверждают, что единой рекомендации здесь не существует – нужно обращать внимание на модель вашего устройства и на инструкцию по его использованию, которую предоставляет производитель.

Как использовать фольгу в аэрогрилях

Например, крайне важно обращать внимание на то, не блокирует ли фольга вентилятор или вентиляционные отверстия аэрогриля. Это категорически запрещено, ведь может привести к поломке прибора. В таком случае фольгу можно стелить только на поддон для капель или решетки, убедившись, что она плотно закреплена на дне.

Отдельные производители предупреждают, что использование фольги в их аэрогрилях не желательно вообще. Для одних аэрогрилей это может привести к неравномерному приготовлению пищи из-за нарушения потока воздуха. Инструкции к другим предупреждают, что использование фольги или любого металла, кроме корзины, может привести к перегреву и, как следствие, воспламенению.

Если аэрофритюрница встроена в полноразмерную кухонную плиту, использование алюминиевой фольги обычно разрешается. Это связано с тем, что внутренние вентиляторы в таких моделях расположены сзади, а не непосредственно над продуктами. В этом случае необходимо убедиться, что фольга надежно закреплена в корзине или на противне, который используется для приготовления. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха рекомендуется размещать противень на нижней решетке, оставляя достаточно места.

Главные ошибки в использовании фольги

На самом деле использовать фольгу с осторожностью нужно даже в обычных духовках. И советы здесь для всех типов кухонных устройств более-менее одинаковы:

не блокируйте поток воздуха – нельзя оборачивать фольгой сами решетки духовки или застилать дно, это не только нарушает поток воздуха, но и может повредить нагревательные элементы;

– нельзя оборачивать фольгой сами решетки духовки или застилать дно, это не только нарушает поток воздуха, но и может повредить нагревательные элементы; используйте фольгу только на поверхностях, контактирующих с пищей – материал должен контактировать только с продуктами или рабочими поверхностями (противень, формы), а вот оборачивать им элементы самого устройства точно не стоит.

В целом производители рекомендуют как можно меньше применять фольгу во время приготовления пищи в аэрогриле. Так вы сможете избежать нарушений воздушного потока, которые могут повлиять как на качество приготовления, так и на безопасность прибора. Лучше лишний раз почистить поддон для капель.

