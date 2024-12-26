Масштабный сбой в работе ChatGPT: во всем мире фиксируются проблемы с сервисом

Во всем мире вечером 26 декабря зафиксировали сбой в работе ChatGPT – чат-бота на базе искусственного интеллекта. Сервис перестал отвечать на запросы и прогружать страницы.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector. Проблемы с ChatGPT фиксируют по всему миру.

Сбой также подтвердили в компании OpenAI. Там отметили, что ChatGPT и сервис для ИИ-генерации видео Sora работают "с большим количеством ошибок". Позже там уточнили, что "проблема вызвана вышестоящим провайдером" и ее отслеживают.

На проблемы с доступом к сервису ChatGPT пожаловались пользователи из США, Казахстана, Нидерландов, Германии, Польши, Финляндии. За последние несколько часов на сервисе было зафиксировано более 14 тысяч жалоб.

Ситуация по состоянию на 22:10 согласно данным сайта Downdetector:

Как сообщал OBOZ.UA, ранее массовый сбой зафиксировали в работе глобальных интернет-сервисов платформы Meta. В частности, были перебои в работе Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.

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