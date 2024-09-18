Маск анонсировал имплант, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям: о чем идет речь

Американский стартап Neuralink разработал экспериментальный имплант Blindsight для зрения, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям. Более того, устройство позволит видеть даже в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.

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О новой разработке стартапа Neuralink сообщил его владелец, миллиардер-предприниматель Илон Маск. Правда, он уточнил: пока имплант Blindsight дает картинку низкого качества.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже потерявшим оба глаза и оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, она позволит видеть даже тем, кто был незрячим с рождения", - подчеркнул Маск.

Пока качество изображения у импланта "низкое, как графика (игровых приставок) Atari", отметил Маск. Однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, а также сможет работать как радар, добавил он.

Маск сравнил разработку своего стартапа с устройством, которое носил слепой от рождения персонаж телесериала "Звездный путь" Джорди Ла Форж. Но как будет выглядеть устройство, ни миллиардер, ни его стартап не показали.

В Neuralink вообще, довольно скромно сообщили, что их зрительный имплант Blindsight получил соответствующее разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. То есть это открывает путь к испытаниям устройства на людях. Стартап уже подыскивает добровольцев на испытания.

Neuralink занимается разработкой мозговых имплантатов, которые должны стать интерфейсом взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Стартап занимается разработкой нейронных чипов, которые можно будет вживить непосредственно в мозг человека с целью устранения последствий определенных болезней, расширения памяти, лечения паралича, слепоты, депрессии, болезни Паркинсона.

В первых рекламных продуктах Neuralink предполагалась возможность мысленно играть в видеоигры или загружать в человеческую память и воспроизводить воспоминания. Последней возможности создатели сериала "Черное зеркало" посвятили отдельную серию.

Сейчас Neuralink судится со своими бывшими работниками и защитниками животных – последние утверждают, что в 2016-2022 годах во время испытаний погибли не менее 1500 испытуемых животных (этот факт попал в несколько серий "Уборщика из будущего").

Как сообщал OBOZ.UA, Neuralink вторично вживила имплант в мозг человека, разработанный для того, чтобы дать парализованным пациентам возможность использовать цифровые устройства с помощью одних мыслей. По словам Илона Маска, "все работает очень хорошо".

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