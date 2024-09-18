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Маск анонсировал имплант, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям: о чем идет речь

Михаил Левакин
Техно Oboz
2 минуты
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Маск анонсировал имплант, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям: о чем идет речь

Американский стартап Neuralink разработал экспериментальный имплант Blindsight для зрения, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям. Более того, устройство позволит видеть даже в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.

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О новой разработке стартапа Neuralink сообщил его владелец, миллиардер-предприниматель Илон Маск. Правда, он уточнил: пока имплант Blindsight дает картинку низкого качества.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже потерявшим оба глаза и оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, она позволит видеть даже тем, кто был незрячим с рождения", - подчеркнул Маск.

Пока качество изображения у импланта "низкое, как графика (игровых приставок) Atari", отметил Маск. Однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, а также сможет работать как радар, добавил он.

Маск сравнил разработку своего стартапа с устройством, которое носил слепой от рождения персонаж телесериала "Звездный путь" Джорди Ла Форж. Но как будет выглядеть устройство, ни миллиардер, ни его стартап не показали.

Маск анонсировал имплант, который позволит видеть даже незрящим от рождения людям: о чем идет речь

В Neuralink вообще, довольно скромно сообщили, что их зрительный имплант Blindsight получил соответствующее разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. То есть это открывает путь к испытаниям устройства на людях. Стартап уже подыскивает добровольцев на испытания.

Neuralink занимается разработкой мозговых имплантатов, которые должны стать интерфейсом взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Стартап занимается разработкой нейронных чипов, которые можно будет вживить непосредственно в мозг человека с целью устранения последствий определенных болезней, расширения памяти, лечения паралича, слепоты, депрессии, болезни Паркинсона.

В первых рекламных продуктах Neuralink предполагалась возможность мысленно играть в видеоигры или загружать в человеческую память и воспроизводить воспоминания. Последней возможности создатели сериала "Черное зеркало" посвятили отдельную серию.

Сейчас Neuralink судится со своими бывшими работниками и защитниками животных – последние утверждают, что в 2016-2022 годах во время испытаний погибли не менее 1500 испытуемых животных (этот факт попал в несколько серий "Уборщика из будущего").

Как сообщал OBOZ.UA, Neuralink вторично вживила имплант в мозг человека, разработанный для того, чтобы дать парализованным пациентам возможность использовать цифровые устройства с помощью одних мыслей. По словам Илона Маска, "все работает очень хорошо".

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