У детища Илона Маска Neuralink есть серьезные этические проблемы: что говорят ученые

Стартап Илона Маска Neuralink призван помочь людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными. Однако в последнее время проект сталкивается с жесткой критикой со стороны научного сообщества.

О том, какие существуют потенциальные риски, связанные с установкой небольшого компьютера непосредственно в мозг, и об нравственных проблемах, с которыми столкнулся Neuralink, рассказал Inverse.

Neuralink разработали чип под названием N1, который должен размещаться в части человеческого мозга, что контролирует движение. Устройство записывает и обрабатывает электрическую активность, затем передает эти данные на телефон или компьютер. Благодаря этому люди с парализованными конечностями могут получить возможность управлять технологиями.

Но на практике все не так беззаботно, как в теории.

Жестокое обращение с животными

В 2022 году Министерство сельского хозяйства США расследовало жестокое обращение с животными в Neuralink. Это произошло после того, как сотрудники компании обвинили ее в многочисленных неудачных процедурах в погоне за результатами.

Тогда проверка не выявила нарушений, но стало известно о так называемом "неблагоприятном хирургическом случае" в 2019 году. О нем Neuralink сообщила собственноручно.

Незащищенность информации

Neuralink будет собирать огромный объем данных о нейронной активности пользователей. Возникают вопросы о том, как эти данные будут защищены и кто будет иметь к ним доступ.

Все ученые и специалисты по этике особенно озабочены возможностью кражи личных данных, взлома паролей и шантажа пациентов.

Риски

Имплантация чипа Neuralink требует рискованной хирургической операции с вскрытием черепа. Кроме того, ученые озабочены тем, что если имплантированное устройство выйдет из строя, его отремонтировать будет невероятно дорого, сложно и опасно

Утрата финансирования

Не исключено, что синтез "мозг-компьютер" действительно сможет улучшить жизнь людям с ограниченными возможностями, но никто не застрахован от непредсказуемых ситуаций.

В случае, если проект прекратит существование из-за потери финансирования, последствия для пациентов, уже попробовавших эту технологию, могут стать разрушительными. Это вызывает острые вопросы о том, является ли вообще этичным предоставлять доступ к прорывным медицинским проектам на столь раннем этапе.

Социальное неравенство

Один из самых значимых этических вопросов, связанных с Neuralink, это справедливость.

Илон Маск отмечал, что его цель состоит в том, чтобы помочь человечеству, включая здоровых людей, "идти в ногу" с искусственным интеллектом. Но существует большая вероятность того, что позволить себе вживить в мозг чип смогут только состоятельные люди, что усугубит социальное неравенство.

Ранее OBOZ.UA публиковал статью о том, что Маск рассказал о состоянии пациента с имплантированным в мозг чипом Neuralink.

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