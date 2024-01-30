Марсоход NASA обнаружил доказательства существования древнего озера на Марсе: вот почему это сенсация

Инструменты марсохода NASA Perseverance обнаружили доказательства того, что марсианский кратер Езеро когда-то был наполнен водой. Это дает ученым надежду на то, что в образцах, собранных на красной планете, все же могут быть обнаружены признаки древней жизни.

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Исследование по находке Perseverance было опубликовано в журнале Science Advances. Кратер, в котором размещалось древнее озеро, имеет ширину 45 километров.

Как рассказали исследователи, новые радиолокационные данные Perseverance обнаружили слои отложений, миллиарды лет назад лежавшие на дне марсианского озера. Там происходил процесс, аналогичный тому, как на Земле материал оседает на дно океанов.

"Представьте себе очень спокойный пруд, где ничего не происходит, кроме того, что каждый год откладываются тонкие слоя ила. Именно такую ситуацию, по нашему мнению, мы наблюдаем с этими радиолокационными сигнатурами", – рассказал изданию Inverse Дэвид Пейдж, являющийся заместителем главного исследователя инструмента под названием Радарный тепловизор Perseverance для подповерхностного эксперимента Марса (RIMFAX).

Пейдж, который является ведущим автором нового исследования, предполагает, что озеро имело общую площадь около 170-180 квадратных километров, а его глубина изменялась в зависимости от климатических условий на красной планете.

Он рассказал, что было обнаружено много "очень тонких, правильных слоев", которые не наклонены.

"Это именно тот тип слоев, который вы ожидаете увидеть в озере", – объяснил Пейдж.

Правильные слои образуются по той причине, что вода имеет низкую вязкость, поэтому она оседает горизонтально. Похожее можно заметить в стакане, в котором линия воды всегда будет оставаться параллельно земле, как бы вы не держали стакан.

Последние три года Perseverance бродит по дну кратера, проводя подповерхностное исследование благодаря радару RIMFAX, выпускающему волны вниз через каждые 10 сантиметров. Особое внимание марсоход NASA уделил западному краю кратера у места, выглядящего как дельта древней реки.

То, что изображено на данных наблюдений с 10 мая по 8 декабря 2022 года, может приблизить ученых к разгадке истории Марса. В том числе и относительно того, была ли там когда-нибудь жизнь, ведь наличие воды и магнитного поля (которое у Марса, скорее всего, было в далеком прошлом), сделало бы красную планету потенциальным пристанищем для жизни в той или иной форме.

Ранее OBOZ.UA писал об ученых, считающих, что нашли доказательства существования жизни на Марсе.

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