Люди могли упустить чрезвычайное событие, изменившее климат Земли: дальше будет тысячелетие жары

Климат Земли возможно находится в состоянии перехода от ледникового к межледниковому периоду. Этот процесс, вероятно, начался еще в 2006 году, когда на планете произошел резкий рост выбросов метана, источник которого ученые смогли разгадать только сейчас.

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Соответствующее исследование ученых было опубликовано в журнале Global Biogeochemical Cycles. Как отмечает LiveScience, если теория ученых верна, то человечество уже 16 лет живет в событии "завершения", которое достаточно значимо, чтобы положить конец ледниковому периоду.

Впервые пиковые выбросы метана были обнаружены в данных за 2006 год, но после обнаружения этой информации ученые не могли понять, каков источник метана. При этом они видели, что выбросы не просто держатся на высоком уровне, а ускоряются с бешеной скоростью все эти годы.

Сейчас они установили, что дело в тропических водно-болотных угодьях. Именно они выбрасывают в атмосферу столько метана, что это может закончить ледниковый период и на смену морозным просторам тундры придет тропическая саванна.

"Событие "завершения" – это серьезная реорганизация климатической системы Земли", – объяснил ведущий автор исследования, почетный профессор наук о Земле в Роял Холлоуэй, Лондонский университет Юан Нисбет.

Как объяснили ученые, окончание ледниковых периодов обычно происходит в три фазы. Во время первой фазы происходит постепенное возрастание содержания метана и CO2. Это приводит к глобальному потеплению, которое длится несколько тысяч лет. За этим следует резкое повышение температуры, вызванное выбросом метана, которое выравнивается на третьей фазе, продолжающейся несколько тысяч лет.

"Между завершающей фазой, которая длится тысячи лет, есть резкая фаза, которая длится всего несколько десятилетий. Во время этой резкой фазы метан взмывает вверх, и это, вероятно, связано с тропическими водно-болотными угодьями", – считает Нисбет.

Метан является мощным парниковым газом. Он может выделяться как в результате человеческой деятельности: сжигание ископаемого топлива, свалки и сельское хозяйство; так и в результате естественных процессов, таких как разложение в водно-болотных угодьях.

Нисбет рассказал, что в 1980-х годах выбросы, вызванные деятельностью человечества, резко выросли, но стабилизировались в 1990-х годах. Однако в конце 2006 года произошло нечто "очень, очень странное".

Несмотря на отсутствие изменений в человеческой деятельности, метан снова начал расти. Впоследствии, в 2013 году, Нисбет и его коллеги поняли, что этот рост не прекратился, а ускоряется. К 2020 году количество метана росло самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений.

Был проведен целый ряд исследований, которые связали этот странный всплеск со стремительным ростом выбросов из тропических водно-болотных угодий, преимущественно в Африке. Как рассказал Нисбет, деятельность человека повлекла за собой изменения климата, которые позволили тропическим водно-болотным угодьям стали больше. Поскольку растений стало больше, это привело к более интенсивному разложению – процессу, в результате которого и образуется метан.

"Ближайшая аналогия к тому, что, по нашему мнению, происходит сегодня – это окончание ледникового периода", – подчеркнул Нисбет.

Однако он признает, что озвученная теория все еще нуждается в доказательствах.

В прошлом событие "завершения" привело к тому, что огромные просторы ледяной тундры в Северном полушарии превратились в тропические луга, где бродили бегемоты. Будет ли то же самое происходить сейчас – ученые полностью не уверены, но они убеждены в том, что борьба с выбросами метана должна быть одним из приоритетов человечества.

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