Когда выйдет iPhone 18 Pro: известна точная дата презентации

Компания Apple официально подтвердила дату презентации своих новейших iPhone. Ежегодное специальное мероприятие состоится 9 сентября 2026 года.

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Как пишет издание Engadget, презентация будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Apple и на их YouTube-канале. Ее начало запланировано на 20:00 по киевскому времени (13:00 ET).

Главной интригой осенней презентации, по слухам, должна стать складная модель iPhone. Apple долгое время готовила почву для такого гаджета. Намеки на то, что он находится в разработке, обнаруживались еще в коде iOS 27. Ожидается, что iPhone Ultra (именно такое название может получить новинка) предоставит пользователям функционал уровня iPad Mini, поскольку будет разворачиваться в полноценный планшетный формат. При этом гаджет будет легко помещаться в кармане, как обычный смартфон.

В этом сезоне Apple вполне может разделить выпуск линейки iPhone 18 на несколько этапов. Вместе с флагманским iPhone Ultra в следующем месяце мы непременно увидим модели iPhone 18 Pro. А вот выхода iPhone Air 2, iPhone 18e и, возможно, даже базового iPhone 18, вероятно, придется подождать аж до весны 2027 года.

В чем точно можно не сомневаться – так это в том, что Apple делает ставку на искусственный интеллект в своих устройствах, и именно он станет одной из главных тем презентации. Недаром компания изменила привычный формат июньской конференции WWDC: вместо последовательного разбора функций каждой отдельной операционной системы Apple сосредоточилась на видении единого межплатформенного экосистемного пространства. В его основе лежит долгожданная масштабная трансформация голосового помощника, получившая название Siri AI, и система Apple Intelligence.

По имеющимся данным, Apple также готовит целый ряд новых продуктов, тесно интегрированных с этой AI-экосистемой на базе Siri. Речь идет об обновленных планшетах iPad, новых версиях HomePod mini и приставки Apple TV, а также об умном дисплее для управления бытовой техникой. Впрочем, если ориентироваться на многолетние традиции компании, главный акцент этого мероприятия будет сделан именно на новых iPhone.

Еще одна важная деталь предстоящей презентации – это будет первое мероприятие такого масштаба под руководством нового генерального директора Apple Джона Тернуса. На этой должности он официально сменит Тима Кука уже с 1 сентября.

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