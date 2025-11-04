Когда выйдет бюджетный MacBook: в сети появились новые данные

Apple готовит новую более доступную версию MacBook, которая должна стать самым дешевым ноутбуком компании за последние годы. По данным аналитиков, модель получит 13-дюймовый дисплей и будет ориентирована на пользователей, которые ищут качественный ноутбук для учебы или работы, но не готовы платить за дорогие MacBook Air или Pro.

Хотя компания пока официально не подтвердила эти планы, инсайдеры считают, что доступный MacBook станет одной из главных новинок Apple после релизов MacBook Pro M5, iPad Pro и Vision Pro. Детали рассказало издание MacRumors.

Как сообщил известный инсайдер Мин-Чи Куо, новый ноутбук получит процессор A18 Pro – тот же, что установлен в iPhone 16 Pro. Это станет первым случаем, когда Apple использует не "компьютерный" чип M-серии, а мобильный процессор из iPhone.

По производительности A18 Pro примерно на 40% медленнее M4, однако почти не уступает M1, который стоял в MacBook Air 2020 года. При этом графическая мощность даже выше, что делает новинку довольно сбалансированной для базовых задач.

По информации DigiTimes, стартовая цена бюджетного MacBook составит от $599 до $699. Для сравнения: самый дешевый MacBook Air M1 сейчас стоит около $649 в Walmart, а MacBook Air M3 – от $999. Таким образом, новинка может стать прямым преемником Air 2020 года, ориентированным на студентов, образовательные учреждения и корпоративный сегмент.

По словам Куо, ноутбук получит ультратонкий и легкий корпус, близкий к MacBook Air, но с более демократичными материалами. Apple также планирует представить несколько ярких цветов корпуса – серебристый, синий, розовый и желтый.

Из-за использования A18 Pro вместо M-серии новинка не будет иметь Thunderbolt, ограничившись обычными портами USB-C. Объем оперативной памяти, предположительно, составит 8 ГБ, что соответствует возможностям чипа.

По прогнозам, массовое производство бюджетного MacBook начнется в конце 2025 года или в начале 2026-го. Если Apple придерживается традиционного графика, официальный анонс может состояться в ноябре 2025 года, а в продажу ноутбук поступит уже в начале 2026-го.

