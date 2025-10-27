Какие функции iPhone не несут никакой пользы: можно просто выключить

iPhone предлагает множество функций, но не все из них полезны для каждого пользователя — некоторые даже вызывают раздражение и затрудняют ежедневное использование. Эти опции могут казаться удобными, на первый взгляд, но на практике они приводят к ошибкам, визуальному дискомфорту или лишней трате времени.

Важно помнить, что восприятие пользы индивидуально: то, что раздражает одного, может понравиться другому. В SlashGear обнародовали список каждой из функций и объяснили, почему ее стоит выключить. Это поможет вам персонализировать устройство и избежать ненужных неудобств.

Автокорректировка текста

Автокорректировка на iPhone часто становится источником ошибок, превращая правильные слова в абсурдные, например "Coming soon" на "Communist spoon". Пользователи жалуются, что после обновлений iOS (с iOS 16 и далее) эта функция стала еще менее точной, вызывая постоянное раздражение при наборе текста. Она не учитывает контекст и может портить сообщения в самый неожиданный момент, заставляя тратить время на исправление.

Чтобы отключить, перейдите в Настройки > Основные > Клавиатура и выключите переключатель напротив "Автокорректировка". Дополнительно отключите "Прогнозируемый текст" и "Предварительный просмотр символов", если они тоже раздражают.

Liquid Glass

Liquid Glass — это новая визуальная концепция интерфейса в iOS 26, которая имитирует поведение настоящего стекла с рефракцией света и высокой прозрачностью. Хотя Apple позиционирует ее как самое широкое обновление дизайна, пользователи критикуют за то, что иконки выглядят дешево, а прозрачность затрудняет читабельность, особенно на солнце. Эта функция создает эффект "игрушки" вместо элегантности, вызывая проблемы с доступностью для людей с визуальными недостатками.

Для уменьшения эффекта перейдите в Настройки > Доступность > Дисплей и размер текста, включите "Уменьшить прозрачность". В iOS 26.1 beta 4 есть опция "Затемненный" в меню Liquid Glass для повышения контраста.

Дезорганизованное приложение Фото

Редизайн приложения Фото в iOS 18 сделал интерфейс хаотичным: скриншоты и альбомы теперь спрятаны за пределами основной библиотеки, что заставляет пользователей блуждать в поисках контента. Даже опытные юзеры чувствуют себя потерянными, а простота предыдущей версии исчезла, превратив галерею в перегруженную папку. Это противоречит принципу технологий — упрощать жизнь, взамен добавляя ненужный беспорядок.

Хотя вернуть старую версию невозможно, кастомизируйте: в приложении Фото прокрутите вниз и коснитесь "Настроить и переставить". Снимите галочки с ненужных категорий, оставив только "Типы медиа" и "Альбомы".

Loop Video

Loop Video автоматически повторяет видео в галерее после завершения, что напоминает стиль Instagram или TikTok, но в Photos это раздражает, особенно при просмотре с другими. Пользователи жалуются на бесконечные циклы, которые делают просмотр галереи утомительным, а не приятным. Функция не подходит к личной библиотеке, превращая ее в социальную ленту.

Чтобы отключить, перейдите в Настройки > Приложения > Фото, прокрутите вниз и отключите переключатель "Loop Videos". Apple исправила некоторые проблемы в iOS 18.2.

Короткая история звонков

История звонков во вкладке "Недавние" ограничивается 100 видимыми записями, хотя в фоне сохраняется до 1000, что затрудняет поиск старых вызовов. Для бизнес-пользователей или активных абонентов список быстро заполняется, включая звонки из WhatsApp или Snapchat, заставляя удалять записи вручную. Это особенно раздражает мигрантов с Android, где история длиннее.

Настроить лимит невозможно, поэтому удаляйте записи для доступа к более старым. Обратитесь к оператору — они сохраняют логи дольше.

Случайные скриншоты

Случайные скриншоты возникают при одновременном нажатии кнопок блокировки и громкости, что случается часто во время фиксации телефона. Это заполняет галерею ненужными снимками домашнего экрана или селфи, раздражая всех пользователей iPhone. Apple не предоставляет опции отключения, несмотря на многочисленные просьбы в форумах.

Дополнительно, Back Tap (Настройки > Доступность > Прикосновение > Обратное прикосновение) может активировать скриншоты двойным или тройным тапом, что ухудшает ситуацию с чехлом.

Отсутствует строка цифр на клавиатуре

Стандартная клавиатура iPhone не имеет верхнего ряда с цифрами, заставляя переключаться на "123" каждый раз, что неудобно для паролей или числовых текстов. Для новичков с Android это постоянный источник раздражения, особенно при одностороннем наборе. Apple сохраняет эту "традицию" с первых iOS, игнорируя простое улучшение.

Перейдите на стороннюю клавиатуру, такую как SwiftKey от Microsoft, которая поддерживает строку цифр. В стандартной — просто привыкайте к переключению.

