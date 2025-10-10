Когда MacBook получит чип М5: прогноз экспертов

Компания Apple готовится вскоре представить свой кремниевый чип следующего поколения. По плану, после его выпуска начнется новая волна обновления техники Mac.

Как пишет издание MacRumors, ожидается, что чип M5 появится в некоторых новых гаджетах до конца года, но большинство обновлений Mac состоится в 2026 году. И вот какие слухи о сроках этих обновлений собрали журналисты.

MacBook Pro

MacBook Pro может стать первым Mac с чипом M5, а неанонсированный MacBook Pro уже появился в случайной утечке FCC. На грядущее обновление также указывает сокращение поставок модели MacBook Pro M4.

Поскольку в утечке FCC содержалась только одна модель Mac, вполне возможно, что в этом году Apple обновит 14-дюймовый MacBook Pro M4 чипом M5. А презентация моделей MacBook Pro M5 Pro и M5 Max ожидается уже в начале 2026 года. Впрочем, вполне возможно, что все три новинки выйдут одновременно – или в конце октября 2025 года, или в начале 2026 года.

MacBook Air

Новые 13-дюймовые и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипами M5 ожидаются в начале 2026 года. Ориентировочными датами их презентации называют март или апрель. Например, модели MacBook Air с процессором M4 вышли в марте 2025 года.

iMac

Apple добавила чип M4 в iMac в октябре 2024 года, поэтому его можно будет обновить одновременно с 14-дюймовыми моделями MacBook Pro или моделями MacBook Air, оснащенными процессором М5. Точные сроки этого пока остаются неизвестны. Но это точно будет один из Mac, который появится в конце 2025 – начале 2026 года. Выпуск индивидуальных конфигураций iMac задерживается и поступит в продажу только в конце октября, как и 14-дюймовый MacBook Pro. Релиз этих устройств может быть признаком скорого обновления.

Mac mini

Ультракомпактный компьютер Mac mini может получить обновление уже в начале 2026 года. В августе был обнаружен идентификатор Mac mini с чипом M5, что указывает на то, что новый гаджет находится в разработке. Впрочем, Apple не всегда обновляла Mac mini усовершенствованными чипами. Так M3 и M3 Pro так и не появились. Сроки следующего релиза пока непонятны, но поскольку информации об обновлении нет, в этом году его, вероятно, ждать не стоит. А в прошлом году Mac mini получил обновление до M4 и M4 Pro именно в октябре.

Mac Studio

Apple обновила Mac Studio чипами M4 Max и M3 Ultra в марте 2025 года, поэтому в ближайшем будущем усовершенствований ожидать не стоит. Гаджет требует более мощного процессора, так что следующее его поколение, скорее всего, выйдет, когда будут готовы чипы M5 Max и M5 Ultra, а точной даты этого пока нет. Возможно, придется ждать до конца 2026 года.

Mac Pro

Mac Pro все еще использует чип M2 Ultra, выпущенный в 2023 году, а значит его точно пора обновлять. В ноябре 2024 года Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Mac Pro получит чип M4 Ultra с 32-ядерным центральным процессором и 80-ядерным графическим процессором. Он утверждал, что Mac Pro получит новый чип где-то в середине-конце 2025 года. Впрочем, этого обновления так и не произошло.

Также ранее в этом году Гурман сообщал, что Apple отказалась от разработки чипа M4 Ultra. На это указывало, что архитектура чипа M4 Max не поддерживает технологию UltraFusion, которая была доступна чипам серии Ultra предыдущего поколения, поэтому и появление M4 Ultra маловероятно.

Вместо этого Apple может либо обновить Mac Pro чипом M3 Ultra, который был добавлен в Mac Studio в этом году, либо использовать чип M5 Ultra. Если бы Apple собиралась обновить Mac Pro до M3 Ultra, то имело смысл сделать это раньше в этом году, одновременно с обновлением Mac Studio. Поскольку этого не произошло, похоже, Apple ждет чипов M5.

Apple часто требуется больше времени на разработку Ultra-версий чипов серии M, поэтому, если планируется чип M5 Ultra, он вряд ли будет готов в этом году. Середина или конец 2026 года были бы более разумным сроком для процессора M5 Ultra.

Презентация в октябре?

Хотя большинство обновлений Mac на базе M5 запланировано на 2026 год, некоторые устройства с M5 все же планируется выпустить в 2025 году. Ожидается, что новый iPad Pro и обновленная версия Vision Pro будут оснащены именно им и, по слухам, они появятся в ближайшее время.

Apple может провести специальное мероприятие, чтобы представить чип M5 и новые продукты, или же анонсировать новинки в пресс-релизах. Другие продукты американского техногиганта, которые ожидаются до конца года, включают новый HomePod mini, AirTag 2 и обновленную Apple TV.

