Почему Apple остановила разработку новых Vision Pro: известна причина

Компания Apple официально приостановила запланированную ранее модернизацию своей гарнитуры дополненной реальности Vision Pro. Это решение было продиктовано желанием перенаправить ресурсы на разработку умных очков, способных конкурировать с продуктами Meta Platforms Inc.

О том, что теперь именно очки стали приоритетом техногиганта, написал журналист Bloomberg Марк Гурман. Он напомнил, что компания готовила к выпуску в 2027 году более дешевый и легкий вариант своей гарнитуры под кодовым названием N100. Однако на прошлой неделе Apple объявила о переводе сотрудников из этого проекта для ускорения работы над очками. Об этом Гурману сообщил источники, знакомые с ситуацией.

По его данным, Apple работает как минимум над двумя типами умных очков. Первый, получивший название N50, будет работать с iPhone и не будет иметь собственного дисплея. Apple планирует представить эту модель уже в следующем году, а выпустить в продажу в 2027 году. Они должны составить конкуренцию Meta Ray-Ban Display, которые уже доступны пользователям.

Умные очки стали важной сферой применения для технологических компаний, которые стремятся разрабатывать устройства на базе искусственного интеллекта. Будущие разработки могут в конце концов составить конкуренцию смартфонам как технологии первой необходимости, и Apple хочет быть готова к этому. Однако пока в этой сфере компания заметно отстает от Meta, которая выпустила свои первые умные очки Ray-Ban Stories в 2021 году. А в 2023 году представила новую версию под названием Ray-Ban Meta, что помогло корпорации, занимающейся развитием социальных платформ (Facebook, Instagram, WhatsApp) выйти на рынок гаджетов.

Что касается очков Apple, Гурман сообщает, что ее устройство в значительной степени будет полагаться на голосовое управление и искусственный интеллект. Впрочем, в этих сферах дела производителя тоже идут не лучшим образом. Компания медленно внедряла платформу Apple Intelligence и вынуждена была отложить обновление своего голосового помощника Siri.

Ожидается, что очки Apple будут доступны в разных стилях и будут работать на новом чипе. Они будут включать динамики для воспроизведения музыки, камеры для записи мультимедиа и функции голосового управления, которые будут работать с подключенным телефоном. Apple также изучает возможность использования устройства набора функций для отслеживания состояния здоровья.

