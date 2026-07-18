Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона: об этом мало кто знает

С телефона следует сразу удалять сообщения с кодами доступа к банковским счетам, фотографии личных документов и переписку, содержащую конфиденциальные данные. Если устройство попадет в руки злоумышленников, такая информация может помочь им получить доступ к деньгам, оформить кредиты или воспользоваться личными данными владельца.

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Особенно опасно, если устройство не защищено надежным паролем, а в сообщениях хранится важная личная информация. Существуют три категории сообщений, которые нежелательно оставлять в памяти смартфона.

Пароли и коды доступа к банковским счетам

Некоторые считают, что одноразовый код уже не представляет опасности после использования. Однако даже несколько цифр могут предоставить злоумышленникам дополнительную информацию, особенно если они уже знают имя владельца, номер телефона, логин или другие данные.

При восстановлении доступа к учетной записи каждая деталь может иметь значение. Поэтому после ввода кода подтверждения сообщение лучше сразу удалить.

Стоит также проверить корзину, ведь удаленные SMS могут ещё некоторое время храниться на устройстве.

Фотографии личных документов

Не следует хранить в переписке фотографии паспорта, водительского удостоверения и других документов, с помощью которых можно подтвердить личность.

Четкий снимок с хорошо различимыми данными мошенники могут использовать для оформления микрозаймов, приобретения SIM-карт, создания фальшивых учетных записей или продажи информации третьим лицам.

Даже если фотографию сделали только для того, чтобы отправить родственнику или знакомому, после отправки её лучше удалить из чата и памяти телефона.

Если копии документов необходимо хранить, для этого стоит использовать защищенное облачное хранилище с двухфакторной аутентификацией или специальные приложения с шифрованием.

Переписка с личными и конфиденциальными данными

Опасно хранить в сообщениях ПИН-коды, номера банковских карт, CVC-коды, домашние адреса, телефоны близких и ответы на секретные вопросы.

Получив доступ к смартфону, злоумышленники часто просматривают SMS и чаты в мессенджерах в поисках именно такой информации. Даже невинная на первый взгляд переписка может помочь им узнать пароль или восстановить доступ к определенной учетной записи.

Хранить конфиденциальные сведения в чате с самим собой также опасно. Если телефон попадет в чужие руки в разблокированном состоянии, доступ к этим данным будет открытым.

Не забывайте о корзине и резервных копиях

Удаление сообщения не всегда означает, что оно сразу исчезло полностью. Информация может оставаться в корзине или автоматически попадать в резервную копию. Поэтому после удаления конфиденциальных сообщений стоит проверить корзину, облачное хранилище и настройки резервного копирования.

Телефон не стоит использовать в качестве архива или сейфа для важных данных. Его можно потерять, взломать или оставить без присмотра, поэтому информацию, способную создать проблемы, лучше не хранить в обычных сообщениях.

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