Какие роутеры считают устаревшими: что с ними не так и возможно ли обновить

В большинстве современных домохозяйств есть домашний Wi-Fi роутер, который обеспечивает подключение всех устройств к сети. Это устройство часто работает незаметно, прячась в углу и накапливая пыль, пока мы активно обновляем смартфоны, ноутбуки или другие гаджеты.

Технологии непрерывно развиваются, и роутеры, которые когда-то были на пике возможностей, теперь могут не справляться с текущими потребностями. Особенно устаревшими считаются модели, работающие исключительно на частоте 2.4 GHz — они происходят из эпохи, когда количество подключенных устройств было минимальным и требования к скорости значительно ниже.

Как объясняет SlashGear, эта частота стала массовой с появлением стандарта 802.11b в 1999 году, предлагая сначала скорость всего 11 Мбит/с. Более поздние усовершенствования, как стандарт 802.11g, повысили ее до 54 Мбит/с, но на практике реальная скорость таких роутеров редко превышала 100 Мбит/с.

Проблемы с 2.4 GHz

Для сравнения, роутеры на 5 GHz обеспечивают скорость до 1 Гбит/с, а более новые на 6 GHz, одобренные в США в 2020 году, удваивают этот показатель до 2 Гбит/с. Если ваш роутер ограничен только 2.4 GHz, особенно старые модели, то с технологической точки зрения он считается архаичным. Частота 2.4 GHz была основой домашних сетей в начале их развития, но теперь она сталкивается с ограничениями в современных условиях с высокой нагрузкой на данные. Ограниченная пропускная способность становится критичной, когда к сети подключено много устройств, потребляющих большой объем трафика.

Еще одной проблемой является перегруженность этой частоты, которая до сих пор остается самой распространенной. Различные гаджеты, такие как мониторы для младенцев, камеры наблюдения, умные устройства IoT и даже микроволновые печи, могут создавать помехи.Эта ситуация усугубляется в многоквартирных домах, где сигналы проникают сквозь стены и усиливают хаос. В то же время 2.4 GHz имеет преимущества в покрытии и проникновении через препятствия, поэтому полностью отказываться от нее не стоит.

Что делать со старым роутером

Вместо того чтобы выбрасывать старый роутер, стоит подумать о его перепрофилировании. Несмотря на ограничения, такие устройства не являются полностью бесполезными — например, крупные сети вроде Costco или Home Depot до сих пор используют технику с 1980-х годов. Они идеально подходят для IoT-устройств, как умные розетки, термостаты или гаражные ворота, благодаря хорошему покрытию и проникновению сигнала.

Также старые роутеры можно применять для подключения legacy-устройств, которые не поддерживают новые стандарты, или как расширитель Wi-Fi для зон со слабым сигналом. Однако проблемы возникают, когда такой роутер пытаются использовать как основной для современного домохозяйства — стриминг видео, удаленная работа, облачные резервные копии и игры быстро перегрузят его. Лучшим вариантом является интеграция старого устройства в более широкую систему с современным двух- или трехдиапазонным роутером, где 2.4 GHz может служить отдельным каналом для низкоскоростных задач.

