Сколько должен работать роутер: признаки, когда прибор надо менять

Wi-Fi роутер – незаменимый помощник в каждом доме или офисе. Именно он обеспечивает стабильную связь, быстрый интернет и бесперебойную работу десятков устройств. Но как и любая техника, роутеры имеют свой срок службы.

Даже если ваше старое устройство еще работает, оно может серьезно ограничивать скорость и стабильность интернета. Сколько роутеры реально работают и по каким признакам понять, что пришло время покупать новый, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько "живет" Wi-Fi роутер

В теории современный роутер может работать до 15–20 лет, ведь это фактически мини-компьютер с процессором, памятью и системой охлаждения. Однако практика другая: из-за нагрузок, перегревов, электрических перепадов и быстрого обновления стандартов Wi-Fi устройства устаревают гораздо раньше.

Средний срок службы – около 5 лет.

После 7 лет эксплуатации даже дорогие модели перестают соответствовать требованиям скоростного интернета и современных стандартов безопасности.

Почему "стареет" роутер

С годами в устройствах деградирует оперативная память и flash-чипы, накапливаются ошибки, снижается производительность процессора. В офисных сетях это особенно заметно: старые модели просто "падают" под нагрузкой десятков пользователей.

Признаки, что пора менять роутер:

Устройство старше 7 лет.

Ваш тариф более 100 Мбит/с, а скорость не соответствует.

Плохой сигнал и частые обрывы соединения.

Зона покрытия существенно уменьшилась.

Есть потребность в современных функциях (например, MESH-система).

Возникают требования к большей кибербезопасности.

Иногда помогает сброс до заводских настроек, но если проблемы повторяются – это сигнал, что устройство отслужило свое.

Важность стандартов Wi-Fi:

Wi-Fi 4 (802.11n) – работает только на 2,4 ГГц, скорость 50-150 Мбит/с.

Wi-Fi 5 (802.11ac) – поддержка 5 ГГц, до 1,3 Гбит/с.

Wi-Fi 6 (802.11ax) – современный стандарт, скорость до 9,6 Гбит/с, способен обслуживать десятки устройств одновременно.

Большинство украинских провайдеров сегодня предлагают тарифы до 1 Гбит/с.

