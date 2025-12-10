Какие приборы обязательно надо выключать из розетки: это поможет сэкономить

В Украину вернулись времена, когда важно экономить каждый ватт электроэнергии. А это значит, что стоит начать выключать из розетки некоторые приборы даже тогда, когда вы их не используете.

Эти гаджеты сконструированы так, что они потребляют энергию, даже находясь в выключенном состоянии. По меньшей мере три типа таких гаджетов помогут вам существенно сэкономить. О них подробнее рассказало издание Slash Gear.

Телевизоры

Даже когда вам кажется, что ваш телевизор не работает, он все равно продолжает использовать энергию. Современные смарт-телевизоры обычно потребляют 100 ватт или меньше в час, но когда они выключаются, это число не сразу снижается до нуля. Находясь в режиме ожидания, они все равно "тянут" кое-что из розетки. Замеры показывают, что потребление в таком состоянии для телевизоров составляет от полватта до 3 ватт энергии. В частности, энергия нужна для работы светодиодного индикатора. Поэтому, если вы хотите максимально экономить электричество, выключайте телевизор из розетки сразу после окончания просмотра.

Роутеры

Роутеры для раздачи сигнала Wi-Fi есть чуть ли не в каждом доме, они обеспечивают нам связь и поддерживаются работу некоторых домашних приборов. Однако это не означает, что вы должны оставлять свой роутер включенным постоянно. В зависимости от модели, ваш роутер может потреблять от 5 до 20 ватт в час. А насколько вам нужен доступ к сети, когда вы, скажем, спите или едете в отпуск? На ночь или во время длительного отсутствия дома вынимайте штекер прибора из розетки, чтобы сэкономить энергию.

Зарядные устройства

Вы можете быть удивлены, узнав, что зарядные устройства для телефонов, планшетов или других гаджетов все еще потребляют энергию, когда вы не используете их по прямому назначению. Это одна из причин, почему стоит вынимать их из розетки, когда вы ими не пользуетесь. Хотя потребление энергии неактивными зарядными кабелями довольно низкое, это потребление может накапливаться, особенно если вы всегда оставляете свои кабели подключенными. Еще одна причина не держать зарядки постоянно вставленными в розетку – это риск пожара. Некачественные или неисправные зарядки время от времени могут загораться, поэтому лучше отключать их, когда вы ими не пользуетесь и не оставлять без присмотра.

