Какие электроприборы нельзя оставлять включенными без присмотра: в чем опасность

Бытовая техника существенно упрощает нам выполнение повседневных дел, но полистайте ленту чрезвычайных новостей – регулярно можно прочитать о пожарах, которые возникают из-за домашних гаджетов. Несмотря на все удобство, современная техника может быть источником опасности – особенно оставленная без надлежащего ухода или надзора.

Вот почему эксперты называют одним из важнейших правил техник домашней безопасности постоянный надзор за приборами. Некоторые могут загораться, даже когда они просто стоят включенными в розетку, а не работают. Издание Good Housekeeping назвало пятерку самых потенциально опасных. Запомните этот список и каждый раз выключайте их, когда уходите из дома.

Сушильные машины

По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты США (NFPA), сушилки являются частой причиной пожаров. Ежегодно они вызывают почти 15 000 возгораний в домах американцев. Именно поэтому эксперты советуют запускать сушилку исключительно тогда, когда вы находитесь дома, и никогда не забывать о ее правильном обслуживании. Оно включает регулярную чистку фильтра для ворса и глубокую чистку вентиляционного отверстия по крайней мере раз в год.

Также стоит проверить, из какого материала изготовлен воздуховод вашей сушилки. Пластиковые или алюминиевые "гармошки" задерживают ворс в своих сгибах. Эксперты советуют заменить их на жесткие металлические трубы. Их гладкие стенки позволяют воздуху свободно выходить, не оставляя мест для накопления легковоспламеняющегося мусора.

Кухонные приборы

Приготовление пищи становится причиной почти половины всех бытовых пожаров в США, что делает кухню самой опасной зоной в доме. И главная причина таких неприятностей – пища, оставленная без присмотра на плите или в духовке. Именно поэтому важно внимательно следить за процессом и никогда не уходить из дома, пока там что-то готовится.

Кроме того, держите все кухонные приборы в чистоте. Жир или крошки, накапливающиеся на поверхности или внутри прибора, могут вызвать возгорание или задымление. А в идеале выключайте из розеток всю мелкую технику, например тостеры или аэрогрили, чтобы избежать пожара из-за неисправности проводки или замыкания.

Стиральные машины

Стиралки также могут загореться, хотя этот риск ниже, чем у сушилок. Главной проблемой, которую может вызвать этот агрегат, является затопление из-за разрыва шланга или неисправности водопровода. Если у вас есть возможность, замените резиновые шланги стиралки на более прочные со стальной оплеткой. Впрочем, даже с этим улучшением излишняя осторожность все равно не помешает и стоит продолжить перекрывать кран подачи воды к машине после каждого использования – это самая надежная защита от протеканий.

Обогреватели

По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, портативные обогреватели становятся причиной в среднем 1 600 пожаров и 70 смертей ежегодно. Поэтому просто ни при каких обстоятельствах не оставляйте обогреватель включенным, когда никого нет дома. Производители также предостерегают от их использования во время сна.

Этот прибор тоже лучше вытаскивать из розетки, когда он не нужен. Тем более, что на этом настаивают все инструкции к подобным устройствам.

Посудомоечные машины

В последнее время участились случаи отзыва посудомоечных машин из-за неисправностей, повышающих риск воспламенения. Поэтому эксперты советуют попрощаться с распространенной привычкой включать прибор на ночь. Кроме риска пожара, неисправное соединение или поврежденный клапан могут вызвать серьезное затопление.

Никогда не полагайтесь на "умную" технику

Современные посудомойки, стиральные и сушильные машины часто имеют Wi-Fi для дистанционного управления через приложение. Хотя это кажется удобным, эксперты предупреждают: это создает слишком большой соблазн оставлять технику без присмотра. Будьте осмотрительны и не возлагайте слишком много надежд на дистанционное управление приборами. Всегда будьте дома, когда они работают. Выключать домашние приборы, когда вы находитесь в офисе или поехали за покупками – выглядит как крутая фишка из будущего, но на деле это не может гарантировать вам желаемого уровня безопасности эксплуатации бытовой техники.

