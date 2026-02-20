Какие настройки на Android незаметно съедают батарею: как отключить

В последние годы смартфоны на Android стали значительно больше, мощнее и функциональнее и это не всегда в лучшую сторону повлияло на то, сколько энергии они потребляют. В самой операционной системе скрывается немало настроек, которые тихо высасывают заряд в течение всего дня, даже когда вы не касаетесь экрана.

При этом некоторые функции, которые больше истощают аккумулятор, чем приносят пользы, можно отключить. Издание Make Us Of назвало 6 скрытых настроек, которые можно изменить, чтобы спасти свой Android-смартфон от преждевременной разрядки.

Неограниченная фоновая активность

По умолчанию Android позволяет многим загруженным программам работать в фоновом режиме. Это нужно им для синхронизации данных с серверами, чтобы вы видели обновленный контент сразу, как откроете приложение. Это удобно, но тратит заряд без особой пользы. Когда таких программ десятки (соцсети, новости, игры) каждая понемногу "откусывает" кусочек энергии, что в сумме дает огромную нагрузку на батарею.

Поэтому стоит периодически проверять список программ и выключать фоновую активность для всего лишнего. Это делается по пути: Настройки -> Аккумулятор -> Ограничение фонового использования. Это один из самых эффективных способов борьбы с разрядкой.

Always-on Display и максимальная частота обновления экрана

Бесспорно, режим всегда активного экрана (Always-on Display) выглядит стильно, а высокая частота обновления делает анимацию невероятно плавной. Однако за это есть своя цена. Always-on означает, что часть вашего дисплея никогда по-настоящему не выключается. Добавьте к этому частоту 120 Гц или 144 Гц, и вы получите великолепную картинку, которая обеспечивается ценой более низкой автономности.

Если ограничить использование Always-on Display и снизить частоту обновления экрана, радикального падения качества изображения не произойдет, функциональность телефона не пострадает, а батарея будет жить дольше. Разница будет заметна разве что во время игр или листания ленты в TikTok, но вы всегда можете вернуть максимум, когда это действительно нужно.

Постоянное отслеживание местонахождения

Геолокация – одна из самых энергоемких функций смартфона. Куча приложений просят доступ к вашему местоположению, даже если он им совсем не нужен для работы. Когда вы разрешаете приложению использовать точную геолокацию в режиме "Всегда", телефон постоянно держит активными GPS, Wi-Fi и Bluetooth-сенсоры, чтобы следить за вами. Поэтому крайне важно контролировать эти разрешения. Оставьте точное отслеживание для карт и такси, а для соцсетей и игр – смело выключайте.

Пробуждение прикосновением (и подобные жесты)

Прикосновение для пробуждения, двойной тап для включения экрана – эти функции кажутся мелочами. Но на самом деле, когда они активны, сенсоры вашего телефона работают непрерывно. Они "слушают" поверхность, ожидая вашего прикосновения. Это означает, что энергию они потребляют постоянно. Хотя несколько нажатий не разрядят телефон мгновенно, на старых устройствах это становится заметным. К тому же телефон в таком режиме часто "просыпается" случайно в кармане. Если ваш смартфон не доживает до вечера, попробуйте отключить эти жесты. Нажать физическую кнопку гораздо экономнее, чем держать датчики в постоянной готовности.

Непрерывное сканирование Bluetooth и устройств рядом

Даже если вы выключили Bluetooth в шторке, это не значит, что Android перестал его использовать. В фоновом режиме система может продолжать поиск устройств рядом, если вы предоставили такое разрешение какому-то приложению. Это удобно для быстрого подключения наушников или обмена файлами, но за это платит ваш аккумулятор. Постоянное сканирование активирует сетевые компоненты, что мешает телефону перейти в режим глубокого сна. Чтобы сэкономить заряд, разрешайте доступ к устройствам поблизости только действительно важным приложениям.

Лимит фоновых процессов

Это одна из настроек, которую часто понимают неправильно. В "Параметрах разработчика" есть функция ограничения фоновых процессов, которая позволяет четко указать, сколько программ может работать одновременно. Это помогает освободить оперативную память и сохранить заряд. Конечно, слишком жесткие лимиты могут привести к задержкам в уведомлениях, но оставлять все без присмотра – тоже не лучший вариант.

Вместо экстремальных ограничений лучше управлять процессами вручную или выставить разумный лимит (например, не более четырех процессов). Также можно оставить "Стандартный лимит", но при этом собственноручно "укротить" наиболее прожорливые приложения.

