Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки: ответ экспертов

Современные смартфоны оснащены защитными системами, которые позволяют одновременно подключать их к сети и запускать приложения. Однако техническая возможность ещё не означает, что это полезно для аккумулятора. Если телефон не нужен срочно, лучше на время отложить его в сторону и дать ему зарядиться.

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Пользоваться телефоном во время зарядки можно, однако эксперты не рекомендуют делать это постоянно. Такая привычка может вызывать более сильный нагрев устройства, замедлять зарядку и ускорять износ аккумулятора.

Почему не стоит пользоваться телефоном во время зарядки

После подключения смартфона к источнику питания энергия поступает в аккумулятор. Однако, если владелец одновременно просматривает видео, общается, играет или запускает приложения, часть энергии сразу же расходуется на работу устройства.

Одной из главных проблем является повышение температуры. Сам процесс зарядки вызывает нагрев, а активное использование телефона создает дополнительную нагрузку.

Регулярное воздействие высокой температуры со временем может ухудшить состояние аккумулятора. Незначительный нагрев во время зарядки является нормальным явлением, однако чрезмерно горячий корпус уже нежелателен.

Почему телефон заряжается медленнее

Когда смартфоном пользуются во время зарядки, получаемая энергия распределяется. Одна её часть пополняет заряд аккумулятора, а другая обеспечивает работу экрана, процессора, связи и запущенных приложений.

В результате батарея заряжается дольше, чем когда устройство просто лежит с выключенным экраном.

Может ли это повредить аккумулятор

Единовременное или нерегулярное использование смартфона во время зарядки не должно сразу испортить аккумулятор. Проблема возникает тогда, когда такое поведение превращается в постоянную привычку.

Из-за регулярного нагрева и дополнительной нагрузки аккумулятор может изнашиваться быстрее. Поэтому эксперты советуют по возможности не пользоваться устройством, особенно во время выполнения ресурсоемких задач.

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