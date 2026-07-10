Как ускорить работу телефона: что лучше, полное выключение или перезагрузка

Полное выключение смартфона не только останавливает приложения, находящиеся в активном состоянии, но и завершает все фоновые процессы. А повторное включение гаджета запускает все с нуля, в частности операционную систему, настройки аппаратного обеспечения и приложения, которые могут работать в фоновом режиме.

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Но дать устройству второе дыхание можно двумя способами – полным выключением и перезагрузкой. Какой из этих процессов сильнее влияет на работу мобильного телефона и сильнее обновляет его работу, разбиралось издание BGR.

Единственное различие между перезагрузкой телефона и его выключением – это время, в течение которого он остается без питания. Перезагрузка означает, что устройство включается сразу после того, как остановит все процессы и тут же начнет их новую инициализацию, тогда как в случае полного выключения вы сами решаете, когда запустить свой гаджет снова. Нет никаких доказательств того, что выключение телефона дает какие-то реальные системные преимущества по сравнению с обычной перезагрузкой – оно не производит "глубокой очистки" памяти устройства и не справляется с процессами лучше. Поэтому, поскольку перезагрузка занимает значительно меньше времени, чем выключение с последующим включением, она почти всегда является лучшим вариантом.

Так же как и частота очистки телефона зависит от ваших конкретных потребностей, частота перезагрузки смартфона отличается для каждого человека. Большинство экспертов рекомендуют делать это хотя бы время от времени, если вы хотите, чтобы гаджет прослужил вам долго, или если вы столкнулись с торможением системы.

Когда стоит выключать телефон

Итак, как мы выяснили, с точки зрения технологий и поведения системы, выключение телефона не дает никаких преимуществ по сравнению с его перезагрузкой. Однако бывают случаи, когда контроль над тем, сколько времени телефон остается выключенным, может быть выгоднее, чем быстрая и мгновенная перезагрузка.

Например, если вам нужно сэкономить заряд аккумулятора, держать телефон выключенным может быть неплохой идеей. Однако учтите, что экономия заряда будет незначительной: разница в процентах заряда батареи обычно измеряется однозначными цифрами, если сравнивать полное выключение с нахождением телефона в режиме сна. Кроме того, запуск гаджета в работу требует ощутимого импульса энергии, поэтому, если устройство не будет выключено в течение 8 или более часов (например, когда вы спите), по-настоящему сэкономить вам не удастся.

Другой сценарий, когда полное отключение питания действительно может помочь, – это сильный перегрев устройства. Если телефон снижает производительность из-за сложной графики или использования на солнце, то остановка всех системных операций – лучший способ его охладить. Если вы просто перезагрузите телефон в таком состоянии, то фоновые процессы, даже если и остановятся на мгновение, просто запустятся снова. Зато при полном выключении любая нагрузка на телефон исчезнет, и он будет находиться в состоянии покоя, а значит, будет терять лишнее тепло, пока вы не включите его обратно.

Конечно, выключить питание придется также, если вы хотите самостоятельно что-то починить в телефоне. Например, заменить аккумулятор. Или перед входом в меню восстановления Android (Recovery Mode).

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