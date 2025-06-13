Как спасти экран смартфона от выгорания: полезные советы

Экран смартфона является не только одной из важных частей вашего устройства, но и самым уязвимым. Со временем, экран может терять яркость или даже "выгорать", особенно если на нем долго отображаются статические изображения.

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Это явление чаще всего наблюдается на OLED- и AMOLED-дисплеях. Искусственный интеллект дал советы, как продлить жизнь экрана и сохранить качество изображения, при этом стоит придерживаться нескольких простых правил защиты.

Используй темную тему

Темный режим уменьшает количество активных пикселей, что в итоге дает меньшую нагрузку на экран.

Включи темную тему в системе Android/iOS, а также в приложениях (YouTube, Instagram, Telegram и т.д.).

Включи автоматическое затемнение/яркость

Не используй яркость на максимум постоянно, ведь это ускоряет износ пикселей.

Включи автоматическую регулировку яркости, или установи комфортный уровень вручную.

Ограничь время активного экрана

Уменьши время автоматического выключения экрана, например, до 15-30 секунд.

Это уменьшит время, в течение которого пиксели светятся без необходимости.

Используй функции защиты (если они есть)

Некоторые телефоны имеют:

– Pixel shift (пиксели слегка двигаются, чтобы не выгорали);

– Always-On Display с автоматическим сдвигом.

Проверьте в разделе Настройки – Экран.

Если уже замечаешь легкое выгорание, можно попробовать приложения типа:

– OLED Saver;

– Screen Burn-in Tool.

Они запускают "антивыгорание"-анимацию, которая она помогает немного восстановить изображение.

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