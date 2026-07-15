Как расширить память смартфона без SD-карты: все очень просто

Современные смартфоны стали универсальным инструментом для потребления любого контента, из-за чего встроенная память устройства досадно быстро забивается музыкой, фотографиями, видео и приложениями. Самый простой способ решить эту проблему – расширить пространство с помощью карты памяти SD, однако многие модели вообще не имеют слота для неё.

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К счастью, существуют и другие способы увеличить объем памяти вашего гаджета. Как именно это можно сделать и что для этого понадобится, разбиралось издание BGR. Поскольку нехватка свободного места является постоянной проблемой в мире смартфонов, для ее решения естественно появилось много различных методов. И не спешите удалять все файлы из внутренней памяти телефона – хотя базовая генеральная уборка там точно не помешает.

Если вы хотите расширить память телефона без лишних финансовых затрат, обратите внимание на облачные сервисы. Если вам нужно просто удалить с телефона несколько случайных фотографий и видео, 15 ГБ бесплатного пространства, предоставляемого Google Диском, будет более чем достаточно. На Android-смартфонах доступ к Диску осуществляется через одноименное приложение, поэтому переносить файлы туда и обратно очень просто. Если же вам когда-нибудь понадобится больше места, вы сможете оформить базовую подписку Google One, которая предоставляет 100 ГБ пространства за умеренную плату.

Конечно, поскольку существуют определенные типы файлов, которые не стоит загружать в облако, не всем удобно хранить там свои личные данные, например, фотографии. Если вы предпочитаете физические носители, это не обязательно должна быть именно SD-карта; флешки и портативные SSD – отличная и доступная альтернатива. Классическую USB-флешку, а точнее её вариант с разъёмом USB-C, можно подключить напрямую к порту вашего телефона. После этого вы сможете перемещать файлы в обоих направлениях через стандартное приложение-проводник на телефоне. Объем флешек может варьироваться от нескольких гигабайт до целого терабайта, хотя они и не отличаются самой высокой скоростью чтения и записи.

Если вы переносите большие объемы данных и не хотите ждать целый день, отличным выбором станет портативный SSD, который предлагает аналогичную емкость, но с гораздо более высокой скоростью чтения и записи. Кроме того, некоторые портативные SSD поддерживают MagSafe, что идеально подходит для увеличения объема памяти на iPhone последних поколений. Однако такие физические устройства могут быстро обойтись в копеечку, даже несмотря на попытки некоторых брендов уберечь потребителей от стремительного роста цен на память.

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