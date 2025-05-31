Как заблокировать звонки с нежелательных номеров на смартфоне: инструкция для Android и iOS

Современные технологии позволяют максимально защитить себя от надоедливых или нежелательных звонков. Сделать это может владелец любого смартфона на базе операционной системы Android или iOS.

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OBOZ.UA рассказывает, как защититься от звонков с нежелательных номеров. Сделать это можно в несколько кликов.

Если вы владелец гаджета на основе Android – алгоритм действий может несколько отличаться в зависимости от производителя или модели смартфона. Но в целом он подобный и для телефонов Samsung, и для Xiaomi, Huawei и др.

1. Через журнал вызовов:

Откройте вкладку "Телефон".

Перейдите в журнал вызовов (историю звонков).

Нажмите и удерживайте номер, который нужно заблокировать.

Когда всплывет контекстное меню – выберите пункт "Заблокировать номер" или "Заблокировать/пожаловаться на спам".

2. Через настройки устройства:

Откройте вкладку "Телефон".

Нажмите на три точки (меню) в правом верхнем углу.

Выберите "Настройки" → "Блокировка номеров" или "Заблокированные номера".

Добавьте номер вручную или активируйте опцию "Блокировать неизвестные номера".

Примечание: в телефонах Xiaomi/Huawei может быть отдельная вкладка Безопасность или Антиспам.

Владельцы iPhone на операционной системе iOS также могут избавиться от надоедливых звонков - тремя способами.

1. Через журнал вызовов:

Откройте вкладку "Телефон".

Перейдите на вкладку "Последние" (журнал звонков).

Нажмите "i" (информация) возле номера.

Прокрутите вниз и нажмите "Заблокировать абонента".

2. Через Настройки:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Телефон".

Выберите Заблокированные контакты → Добавить новый.

Выберите контакт, который хотите заблокировать (номер должен быть сохранен в контактах).

3. Автоматическая блокировка неизвестных номеров:

Перейдите в Настройки → Телефон.

Выберите "Заглушение неизвестных абонентов".

Активируйте эту опцию – все звонки от номеров, которые не в твоих контактах, недавних звонках или Siri предложениях, будут переадресованы на голосовую почту.

Также владельцы смартфонов на платформе Android/iOS могут воспользоваться сторонними антиспам-приложениями: Truecaller, Hiya, Call Blocker и т.д.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что сделать, чтобы смартфон медленнее разряжался, а также о приложениях, которые "убивают" батарею смартфона: эксперты дали пять советов, как все исправить.

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