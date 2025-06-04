Правда ли, что смартфоны подслушивают разговоры пользователей: объяснение

Многие пользователи смартфонов переживают за свою конфиденциальность и сохранение персональных данных, ведь думают, что их гаджет может "подслушивать". Действительно, часть информации может утекать, но это не означает, что она попадает в руки злоумышленникам.

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Официально смартфоны не "подслушивают" разговоры пользователей для рекламы или других целей, но ситуация не столь однозначна. OBOZ.UA разобрался, правда ли что иногда смартфоны подслушивают разговоры пользователей.

В IT-компаниях, таких как Google, Apple и Facebook отрицают, что постоянно слушают разговоры пользователей без их согласия. Например, в Apple и Google утверждают, что смартфоны слушают только "активные слова", например "Hey Siri" или "OK Google". При этом аудио записывается только после активации голосового помощника, и обычно его можно просмотреть или удалить в настройках конфиденциальности.

Тем не менее обычному пользователю может казаться, что телефон "подслушивает". Здесь все дело в таргетинге – рекламных алгоритмах, которые используют ваши поисковые запросы, местонахождение, активность в соцсетях, даже если вы просто смотрели что-то в интернете.

Также стоит учесть психологический эффект Баадера-Майнхофа – феномен, когда мы обращаем внимание на что-то уже интересующее нас, и кажется, что информация "знает" о наших мыслях.

Другие способы сбора данных — приложения могут иметь доступ к микрофону, камере, геолокации, Bluetooth, Wi-Fi и т.д. Некоторые посторонние приложения могли злоупотреблять этим в прошлом. Независимые исследователи проверяли, передают ли смартфоны аудио без пользовательской команды. В большинстве случаев не обнаружено передачи аудио на серверы.

Однако в 2018 году исследование Northeastern University не показало никаких доказательств постоянной аудио записи. Но некоторые приложения записывали экран или взаимодействие пользователя. Кроме того, в 2020 году инженеры Google и Apple подтвердили, что короткие фрагменты разговоров могут анализироваться для улучшения голосовых помощников, но обычно анонимно.

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