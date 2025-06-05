Как отключить надоедливую спам-рассылку через SMS на смартфоне: объяснение

Получать десятки ненужных SMS ежедневно - это настоящее испытание. Реклама, мошеннические сообщения, странные предложения - все это не только раздражает, но и может быть потенциально опасным.

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К счастью, избавиться от спама можно без лишних усилий. OBOZ.UA рассказывает, как действовать, в зависимости от того, какой у тебя смартфон.

Пользователи Android могут начать с блокировки номера, с которого приходит спам. Для этого нужно открыть сообщение, нажать на значок с тремя точками в верхнем правом углу и выбрать опцию блокировки.

Это позволит больше не получать сообщения от этого конкретного отправителя. В некоторых моделях смартфонов на Android также доступны встроенные функции фильтрации спама - их можно найти в настройках уведомлений и активировать в один клик.

Если таких функций в вашем устройстве нет, рекомендуем воспользоваться специальными приложениями, такими как Truecaller или Hiya. Они распознают спам автоматически и блокируют его. Еще один вариант - обратиться к мобильному оператору. Большинство из них предлагают возможность блокировки спама на уровне сети, часто - через своё приложение или службу поддержки.

Пользователи iPhone также могут быстро ограничить спам-рассылки. Сначала - заблокируйте номер непосредственно через уведомление: нажмите на контакт, откройте информацию и выберите вариант блокировки.

Дополнительно в настройках можно включить фильтрацию неизвестных отправителей - это поможет отсеять сообщения, которые поступают от неизвестных номеров и не сохраняются в вашей адресной книге. Для еще большей безопасности стоит установить специализированные приложения, например, RoboKiller или тот же Truecaller. Как и в случае с Android, полезно также обратить внимание на функции блокировки от вашего мобильного оператора.

В некоторых сообщениях можно найти ссылку для отписки - если SMS поступает от легального сервиса, воспользуйтесь этой возможностью. В случае массового или особо навязчивого спама рекомендуется также сообщить о проблеме оператору связи или обратиться в органы, которые занимаются защитой прав потребителей.

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