Как изменить голос в Apple Maps: инструкция

Навигационное приложение Apple Maps использует для голосового сопровождения маршрута тот же голос, что и системный помощник Siri. Поскольку в самом приложении нет отдельного меню выбора голоса, все изменения производятся в системных настройках смартфона.

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Обновления операционной системы расширяют возможности персонализации, однако доступность новых функций зависит от конкретной версии iOS и технических характеристик устройства. Ниже приведена подробная инструкция от bgr.com по смене голоса и обзор новых технических требований для пользователей.

Особенности выбора голоса для Apple Maps

Поскольку в Apple Maps нет встроенного каталога голосов, звуковое оформление навигации полностью привязано к Siri. Это означает, что любые обновления или изменения в системе Siri напрямую влияют на сопровождение маршрутов. Доступность различных вариантов озвучки также может отличаться в зависимости от региона и языка, установленного на вашем устройстве.

Инструкция по настройке через меню Siri

Чтобы изменить голос навигатора, выполните следующие действия:

Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone. Перейдите в раздел Siri. Выберите пункт "Голос" (Voice). В открывшемся окне выберите акцент (например, американский, британский, австралийский) и конкретный вариант голоса.

Если необходимо изменить язык навигации, сначала нужно перейти в меню "Язык" в разделе Siri, выбрать нужный язык, а затем вернуться к выбору варианта голоса.

С выходом новых версий iOS появляются более естественные и выразительные варианты озвучки, которые регулируют темп и интонацию. Эти функции работают на основе локальных моделей искусственного интеллекта и предъявляют повышенные требования к аппаратной части.

Для поддержки выразительного голоса требуется устройство как минимум с 12 ГБ оперативной памяти (например, iPhone 17 Pro, iPhone Air или планшеты iPad Pro с чипом M4 и более поздние модели).

На начальном этапе новые выразительные голоса доступны преимущественно для английского языка, а функционал искусственного интеллекта может иметь ограничения на территории стран ЕС и Китая из-за местных нормативных правил.

OBOZ.UA при этом предлагает узнать о дополнительных функциях Google Maps.

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