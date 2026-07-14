Длинный кабель замедляет зарядку? Ученые дали объяснение

Стандартный метровый USB-кабель, который часто кладут в коробку с новым смартфоном, многим пользователям кажется неудобным – его длины, как правило, не хватает, если электрическая розетка расположена далеко от стола или кровати. Но не все при этом спешат покупать более длинный шнур, ведь, по наблюдениям, такие устройства заряжаются медленнее.

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Считается, что длинные кабели не способны обеспечить необходимое напряжение даже при использовании быстрого зарядного устройства и обычно быстрее выходят из строя. Но действительно ли увеличение длины кабеля снижает скорость зарядки вашего телефона? В этом решило разобраться издание BGR.

С точки зрения чистой физики, электрическое сопротивление растет пропорционально длине кабеля. А поскольку сопротивление негативно влияет на напряжение, ваш телефон логичным образом будет заряжаться медленнее с более длинным USB-кабелем, чем с коротким. Однако важно само значение процента падения напряжения: если вы замените стандартный метровый кабель на сертифицированный и качественный двухметровый провод, снижение скорости зарядки будет настолько незначительным, что вы его даже не заметите. К тому же длина кабеля – далеко не единственный решающий фактор, влияющий на время зарядки аккумулятора.

Значение имеют также толщина провода и его сертификация. Так, внешний вид устройства может быть обманчивым, ведь кабель, который кажется слишком толстым благодаря прочной внешней оплетке, на самом деле может не обеспечивать быструю передачу тока. Если внутри такого провода находятся толстые медные жилы, они имеют меньшее сопротивление и способны минимизировать общее падение напряжения на большой длине. Поскольку USB-кабели предназначены как для зарядки, так и для передачи данных, американская маркировка AWG указывается для обеих функций. Например, маркировка 28/24 AWG означает, что для передачи данных используются более тонкие провода калибра 28, а для зарядки – более толстые калибра 24.

Чем меньше цифра AWG, тем толще жилы внутри кабеля. Обычно дешевые кабели имеют маркировку 28/28 AWG, но такого калибра следует избегать, если вы покупаете длинный кабель. Кабель с показателем 24 AWG будет иметь меньшее сопротивление, чем кабель 28 AWG, и обеспечит стабильное напряжение на большой длине (два метра и более). Поэтому всегда выбирайте продукцию, где показатель AWG четко указан на самом кабеле или на упаковке от производителя.

Впрочем, на кабелях, продаваемых в Украине, может отсутствовать маркировка AWG, ведь она является обязательной только для США. Поэтому ищите на коробке с устройством маркировку, указывающую на максимальную силу тока или мощность, которую кабель способен пропустить без потери напряжения и перегрева. Скажем, если на устройстве указано 3A (амперы) или 60W (ватты) – это стандартный кабель, внутри которого обычно находятся жилы средней толщины. А вот 5A или 100W / 240W – это уже высококачественный толстый кабель (как правило, с жилами 20-22 AWG), который подходит для быстрой зарядки ноутбуков и мощных смартфонов. Также в Украине кабели маркируются по поддерживаемым технологиям Power Delivery (PD) и Quick Charge (QC), что напрямую свидетельствует о качестве и толщине проводов внутри.

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