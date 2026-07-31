Как быстро охладить смартфон: выключать не придется

Существует немало факторов, способных вызвать перегрев смартфона – прямое воздействие высоких температур в жаркий день, сильная нагрузка на процессор и другие компоненты, а также ненадлежащая вентиляция. Первая спонтанная реакция, когда вы чувствуете, что гаджет нагревается, – выключить его, но есть и другие способы охладить устройство.

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Нагрев смартфона может привести к падению производительности, системным сбоям, а в худшем случае – даже к взрыву. Именно поэтому стоит знать обо всех доступных вариантах действий на случай, если девайс начинает нагреваться. Для этого издание BGR собрало девять методов, которые помогут охладить ваш смартфон. Эти советы позволят держать температуру устройства под контролем. И все это без отключения питания.

Закройте фоновые приложения

Запуская приложения одно за другим, вы нередко оставляете их работать в фоновом режиме, из-за чего они продолжают нагружать процессор и разряжать аккумулятор. Перегруженный чип вместе с быстро разряжающейся батареей активно выделяют тепло, поэтому множество фоновых процессов легко вызывает скачок температуры. Поэтому стоит приучиться полностью закрывать приложения, а не просто сворачивать их. Пользователям iPhone достаточно смахнуть панель запущенных приложений и закрыть ненужные (или отключить "Обновление фоновых приложений" в настройках), а владельцам Android – зайти в настройки приложений и выбрать "Принудительно остановить" или запретить им работу в фоновом режиме.

Отключите беспроводные модули

Пока на телефоне включены Bluetooth, Wi-Fi и передача мобильных данных, он постоянно сканирует пространство в поисках подключений, что создает дополнительную нагрузку и выделяет тепло. Еще хуже, когда сигнал слабый: устройство тратит максимум ресурсов антенны и процессора на поддержание связи, особенно если вы смотрите потоковое видео. Если вы не используете Bluetooth-устройства или находитесь в зоне с плохим покрытием, ненужные модули лучше отключить, а в крайнем случае – включить режим "В самолете", который мгновенно отключает все радиомодули и дает смартфону остыть.

Сделайте перерыв в мобильных играх

Современные ресурсоемкие игры уровня Genshin Impact или Call of Duty: Mobile (как и видеомонтаж или стриминг в высоком качестве) работают на пределе возможностей смартфона, создавая колоссальную нагрузку на аппаратное обеспечение. Если часами играть на максимальных настройках графики, перегрева не избежать даже на флагманских устройствах, не говоря уже о бюджетных. Почувствовав, что корпус в руках становится горячим, стоит немедленно сделать паузу в игре и дать гаджету отдохнуть, ведь запущенные параллельно фоновые приложения только ускоряют его нагрев.

Ограничьте яркость и работу экрана

Максимальная яркость дисплея не только ускоряет разрядку батареи, но и существенно повышает температуру устройства из-за высокого энергопотребления. Чтобы не выкручивать яркость на 100% на улице, лучше наклеить антибликовое защитное стекло или включить автояркость. Кроме того, стоит сократить время до автоматического отключения экрана после завершения работы (на iPhone установить "Автоблокировка" на 30 секунд, а на Android – "Тайм-аут экрана" на 15 секунд), что снизит риск перегрева.

Уберите телефон подальше от солнца

Прямые солнечные лучи – один из главных врагов электроники, ведь металл и стекло корпуса мгновенно аккумулируют тепло. Смартфон ни в коем случае нельзя оставлять на солнце, под лобовым стеклом припаркованного автомобиля или на подоконнике: даже выключенное устройство может разогреться до критических температур, что грозит расплавлением внутренних компонентов или взрывом аккумулятора. Для охлаждения достаточно просто перенести устройство в тень или прохладное помещение и никогда не оставлять его в закрытой нагретой машине.

Оптимизируйте условия зарядки

Умеренный нагрев при подключении к сети – это нормальный процесс, но если телефон становится горячим, стоит проверить свой зарядный комплект. Использование несертифицированных или неоригинальных адаптеров без надлежащих защитных контроллеров приводит к тому, что избыток тока преобразуется в тепло. Кроме того, во время зарядки устройства необходима вентиляция (не кладите его под подушку или в закрытую сумку с powerbank), и категорически не рекомендуется загружать его сложными задачами или играми, пока оно подключено к розетке.

Смените чехол на лучше отводящий тепло

Толстые чехлы, а также аксессуары из плотной резины или силикона работают как термос, задерживая внутри тепло от зарядки или работы процессора. Простой способ быстро снизить температуру – снять чехол, однако если устройство склонно к нагреву, лучше приобрести специальный термочехол с перфорацией или внутренней сетчатой структурой, которые улучшают циркуляцию воздуха и отвод тепла от корпуса.

Обновите операционную систему и приложения

Причиной перегрева часто бывают программные ошибки: системный баг или некорректная работа приложения могут необоснованно загружать процессор до предела. Разработчики и производители смартфонов оперативно выпускают патчи для устранения подобных проблем (как это сделала Apple в iOS 17 для устранения перегрева iPhone 15). Хотя само обновление не охладит уже нагревшийся аппарат мгновенно, регулярное обновление ПО до актуальной версии поможет предотвратить эту проблему в будущем и защитит систему.

Положите телефон перед вентилятором

Если другие методы не помогают, положите гаджет перед вентилятором в прохладном помещении с хорошей циркуляцией воздуха. Также можно использовать специальные портативные кулеры для смартфонов, которые крепятся к корпусу и активно отводят тепло во время игр. Главное замечание: никогда не пытайтесь охладить горячий телефон экстремальными способами – например, в морозилке, ведь резкий перепад температур приведет к образованию внутреннего конденсата, который окончательно выведет электронику из строя.

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