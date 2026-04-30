iPhone 18 Pro может получить одно из крупнейших обновлений камеры в истории Apple

Компания Apple планирует представить iPhone 18 Pro уже этой осенью, и ожидается, что его камера станет настоящим технологическим прорывом для всей линейки. Согласно последним отчетам, разработчики готовят одно из самых масштабных обновлений аппаратного обеспечения за всю историю существования iPhone.

Новые возможности будут включать не только физические изменения объективов, но и глубокую интеграцию с операционной системой iOS 27 и функциями визуального интеллекта. Как пишет 9to5mac.com, пользователи смогут испытать инновационные режимы съемки, управляемые обновленной Siri, что значительно упростит процесс создания профессионального контента.

Визуальный интеллект и Siri: программный прорыв

По данным издания Bloomberg, значительная часть инноваций сосредоточена в программной плоскости. В iOS 27 стандартное приложение "Камера" получит специальный режим "Siri", который будет работать на базе визуального интеллекта. Это дополнит недавно анонсированные инструменты "Фото", которые позволяют редактировать снимки с помощью искусственного интеллекта практически мгновенно. Такие обновления должны стать идеальным дополнением к мощному "железу" будущего флагмана.

Сменная диафрагма: новая эра гибкости

Одним из самых ожидаемых технических нововведений является появление переменной диафрагмы в основной камере iPhone 18 Pro. Эта технология позволит владельцам смартфона вручную или автоматически настраивать глубину резкости и фокус, что ранее было доступно преимущественно владельцам профессиональных зеркальных камер.

Кроме основной камеры, существенные изменения претерпит и телеобъектив. Сообщается, что он получит широкую диафрагму, что значительно улучшит качество снимков при приближении, особенно в темное время суток.

Когда выйдет iPhone 18 Pro

Хотя точные детали всех аппаратных изменений пока держатся в секрете, инсайдеры, в частности Марк Гурман, намекают на наличие дополнительных сюрпризов. Эксперты подозревают, что Apple готовит функции, о которых еще не было ни одной утечки информации, что сделает презентацию iPhone 18 Pro в сентябре самым обсуждаемым событием года.

