iPhone 18 сделают доступнее: какие характеристики пострадают

Компания Apple планирует сократить расходы на производство своих смартфонов. Ради этого ей придется пойти на ухудшение характеристик будущего iPhone 18.

Как пишет издание MacRumors, такую информацию на днях распространил инсайдер, выступающий под ником Focus Digital. По его данным, базовая модель iPhone 18, которая должна выйти в этом году, получит определенные "производственные даунгрейды". Это делается для того, чтобы максимально приблизить гаджет к бюджетной модели iPhone 18e и таким образом снизить затраты на производство.

Вскоре появились и конкретные детали. Сообщается, что хуже станут характеристики дисплея iPhone 18, и это скажется на качестве картинки. Сам процесс производства якобы "сделает шаг назад". Например, прошлогодний iPhone 17 имел экран на 6,3 дюйма с поддержкой ProMotion и яркостью до 3000 нит на солнце. Поскольку ProMotion был одним из главных обновлений прошлого года, инсайдеры предполагают, что Apple может "подрезать" именно яркость.

Причиной такого решения Apple эксперты называют желание компании не идти на повышение цены iPhone 18, а сэкономить на компонентах, в частности на чипе. Это должно помочь удержать ценник гаджета на прежнем уровне.

Для понимания: iPhone 17 и 17e имеют процессор A19, но у обычной "семнадцатки" графический процессор (GPU) имеет 5 ядер, а в версии "e" – только 4. Ожидается, что в iPhone 18 графику тоже могут урезать до 4 ядер. Кроме того, инсайдер считает очень вероятным, что Apple изменит название процессора, чтобы скрыть реальные масштабы этого "упрощения".

Инсайдер с Weibo утверждает, что информация уже подтверждена: характеристики базового iPhone 18 точно пойдут на спад. Уже в июне должны одновременно начаться инженерные испытания (EVT) моделей iPhone 18 и 18e.

Известно, что сейчас Apple внедряет новые стратегии контроля расходов, которые касаются чипов, памяти и самих процессов сборки. Фактически, iPhone 18 станет близнецом модели 18e. Напомним, что в текущем поколении (iPhone 17) главными отличиями между моделями являются Dynamic Island, размер экрана, наличие ProMotion, яркость, а также камеры и продолжительность работы батареи. Пока не совсем понятно, что именно останется эксклюзивным для старшей модели в следующей линейке.

Fixed Focus Digital уверяет, что проверил данные через несколько источников. Кстати, именно этот инсайдер ранее точно предсказал, что iPhone 17e останется с "челкой", хотя другие источники ошибочно обещали ему Dynamic Island.

Сейчас также ожидается, что обычный iPhone 18 выйдет на несколько месяцев позже версии Pro. Традиционная осенняя презентация Apple, вероятно, сосредоточится на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и новеньком раскладном iPhone Ultra. А уже весной 2027 года мир увидит iPhone 18e, базовый iPhone 18 и iPhone Air 2.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чего стоит и чего не стоит ждать от дизайна iPhone 18.

