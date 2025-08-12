Инсайдеры раскрыли новую фишку в дизайне iPhone 17 Pro

За считанные недели до презентации iPhone 17 в прессе появилась интересная утечка о дизайне будущей новинки. Вероятно, в будущей модели iPhone 17 Pro от Apple появится обновленная система антенны, которая будет охватывать большой выступ задней камеры.

Как пишет издание MacRumors, об этом сообщил инсайдер, который называет себя Маджин Бу. Он опубликовал в своих соцсетях рендер вероятного нового дизайна, а также предоставил дополнительные подробности в соответствующем посте.

Так пластиковые антенные линии на iPhone позволяют беспроводным радиосигналам проходить через металлическую рамку устройств. Благодаря такой линии, охватывающей выступ задней камеры, модели iPhone 17 Pro могли бы улучшить качество связи 5G, LTE, Wi-Fi и Bluetooth по сравнению с предыдущими моделями. Все благодаря тому, что такая антенная линия будет длиннее и пользователь не будет закрывать ее руками, когда будет держать устройство.

Ожидается, что модели iPhone 17 Pro будут оснащены модемами Qualcomm для мобильной связи. А вот iPhone 18 Pro, которые должны выйти в следующем году, уже должны перейти на собственный модем Apple C2. Кроме того, по слухам, модели iPhone 17 Pro будут оснащены чипом Wi-Fi 7, разработанным Apple.

По словам Маджина Бу, обновленная система антенн уменьшит количество антенных линий на корпусе iPhone 17 Pro. На одном из рендеров, предоставленных инсайдером, видно, что на устройстве, вероятно, отсутствуют антенные линии на верхнем и нижнем краях.

Впрочем, стоит отметить, что Маджин Бу имеет неоднозначную репутацию. Некоторые из его утечек оказываются правдой, а другие — ложной информацией. Недавно он точно подтвердил информацию о том, что на iPadOS 26 на iPad появится панель меню, похожая на ту, что используется в Mac. Хотя другой инсайдер эти слухи поставил под сомнение. Поэтому остается дождаться презентаций Apple, которая должна состояться в первых числах сентября.

