Сколько памяти будет в iPhone 17 Pro: данные инсайдеров

Пользователи iPhone во многом полагаются на внутреннюю память своего устройства. Именно поэтому компания Apple постоянно работает над увеличением внутреннего хранилища своих гаджетов.

Какой объем памяти получит iPhone 17 Pro, который должен выйти уже в сентябре, предположил инсайдер, на данные которого ссылается издание MacRumors. По данным пользователя китайской соцсети Weibo, известного как Instant Digital, линейка iPhone 17 будет представлена во вторник, 9 сентября с повышением цены на все модели на 50 долларов. Блогер предположил, что это подорожание может быть связано для пользователей с увеличением объема памяти гаджетов.

Сегодня iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro стартуют от 128 ГБ памяти, а iPhone 16 Pro Max – от 256 ГБ. Цены на четыре модели начинаются с 799, 899, 999 и 1199 долларов соответственно.

В июле появилась первая информация о том, что Apple повысит цены на всю линейку iPhone 17 на 50 долларов, чтобы компенсировать рост стоимости компонентов и китайские пошлины. Это означает, что iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max, вероятно, будут стоить 849, 949, 1049 и 1249 долларов соответственно.

Однако сейчас появилось предположение, что рост цены также будет сопровождаться увеличением базового хранилища iPhone 17 Pro до 256 ГБ. Якобы это позволит сравнять его с объемом Pro Max и оправдать повышение цены на 50 долларов. Это фактически означает снижение цены на 50 долларов по сравнению с сегодняшним iPhone 16 Pro с 256 ГБ памяти и поможет упростить линейку устройств.

Также в мае The Wall Street Journal сообщила, что Apple рассматривает возможность повышения цен на будущие модели iPhone 17. По имеющимся данным, компания намерена связать потенциальный рост цен с новыми функциями и изменениями в дизайне. Для пользователей это должно стать весомым аргументом подорожания, которое не будет связано с пошлинами, которые США ввели для товаров из Китая.

