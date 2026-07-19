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Горячая тарелка и холодная еда: почему так происходит в микроволновке

Елена Былим
Техно Oboz
3 минуты
747
Что делать, чтобы микроволновка нагревала еду, а не тарелку
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Многие сталкиваются с неприятной ситуацией, когда после разогрева к тарелке невозможно прикоснуться без прихватки, а еда все еще требует дополнительного времени в духовке. Причина кроется в особенностях взаимодействия микроволнового излучения с различными материалами, из которых изготовлена посуда.

Понимание этих процессов поможет уберечь пальцы от ожогов и гарантирует равномерный подогрев блюда. Специалисты из Vancasso объяснили причину проблемы и дали советы, как правильно разогревать еду в микроволновке.

Как микроволновка разогревает еду

Работа микроволновой печи основана на использовании электромагнитных волн, которые заставляют молекулы воды в продуктах интенсивно вибрировать. Это движение создает трение, в результате чего выделяется тепло, которое и разогревает блюдо. Именно поэтому продукты с высоким содержанием жидкости (например, супы или сочные овощи) прогреваются очень быстро, тогда как сухая пища может разогреваться неравномерно.

Почему микроволновка нагревает посуду, а не еду.

Однако волны воздействуют не только на продукты. Если материал тарелки содержит влагу, минеральные соединения или металлические элементы, он также начинает активно поглощать энергию. В результате тепло накапливается в самой посуде, а еда остается холодной.

Какая посуда нагревается в микроволновке

Свойства керамики существенно различаются в зависимости от технологии её производства и обжига:

  • Каменная керамика: часто имеет микроскопические поры, в которых скапливается влага. Во время работы печи эта вода поглощает микроволны и сильно нагревает посуду.
  • Посуда с глазурью: специальная глазурь, создающая красивые цветовые эффекты и текстуру, нередко содержит оксиды металлов. Эти соединения быстро нагреваются под действием излучения. Именно поэтому одна тарелка из набора может вести себя нормально, а другая становится горячей как утюг.
  • Фарфор: обжигается при значительно более высоких температурах, что делает его плотным и практически лишенным пор. Благодаря низкому поглощению влаги фарфор гораздо лучше подходит для микроволновок. Однако даже она может нагреться, если имеет металлическую отделку или декоративные рисунки.

Безопасный или просто устойчивый: разница в маркировке

Надпись "microwave safe" (подходит для микроволновки) на обратной стороне тарелки часто трактуют неправильно. Обычно эта маркировка указывает лишь на то, что изделие не расколется, не расплавится и не будет выделять опасных токсинов при нагревании. Она не гарантирует, что посуда не будет сильно нагреваться.

По-настоящему качественная и удобная посуда должна пропускать микроволны сквозь себя, позволяя энергии полностью концентрироваться на еде. Постоянное использование посуды, которая отводит тепло на себя, не является опасным, но очень неудобным. Кроме того, из-за регулярных перепадов температур защитная глазурь со временем может потрескаться или потерять прочность.

Какая посуда лучше подходит для микроволновки

Чтобы избежать неприятных ожогов и получать горячую пищу, стоит выбирать посуду из подходящих материалов:

  • Фарфор: благодаря мелкозернистой структуре он почти не впитывает воду. Главное — избегать тарелок с позолотой или металлическим декором.
  • Стекло: одно из лучших решений для микроволновых печей. Оно хорошо пропускает волны и обычно остается более прохладным, чем керамика.
  • Специальный пластик: можно использовать пластиковые контейнеры без содержания БФА с соответствующей маркировкой для разогрева. Они остаются холодными, хотя подходят не для всех типов блюд.
  • Качественная каменная керамика: посуда высокого качества без пор может быть безопасной, тогда как более дешёвые и пористые варианты гарантированно будут поглощать тепло.

Как проверить свою посуду и правильно разогревать еду

Проведите простой тест: поставьте пустую тарелку в микроволновую печь на 30 секунд. Если после этого она стала горячей – эта посуда поглощает слишком много энергии и не подходит для разогрева. Если же тарелка осталась холодной – она идеально подходит для использования.

Также следуйте простым советам для равномерного прогрева блюд:

  • Выкладывайте еду на тарелку в форме кольца с пустой серединой.
  • Накрывайте блюдо специальной крышкой с клапаном для выхода пара, чтобы удерживать тепло внутри.
  • Перемешивайте или переворачивайте еду в середине цикла разогрева.
  • Используйте короткие интервалы нагрева по 30-60 секунд вместо одного длительного цикла.

OBOZ.UA предлагает узнать, что никогда нельзя нагревать в микроволновой печи.

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