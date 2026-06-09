Функция на iPhone убережет детей от нежелательного контента и покупок: как включить

Безопасность детей в интернете – тема, которая не перестает волновать родителей вот уже несколько десятков лет. Если дать ребенку свой iPhone поиграть или посмотреть мультики, рано или поздно он заскучает и начнет искать, что бы еще такого сделать. Поскольку пользоваться смартфоном он толком не умеет, все это может закончиться открытием камеры, рабочего чата или даже случайной покупкой.

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Впрочем, как указывает издание BGR, в "яблочных" гаджетах существует полезная функция под названием "Управляемый доступ" (Guided Access). Она блокирует все жесты и заставляет ребенка оставаться в пределах одного разрешенного взрослыми приложения. Вы можете спокойно оставить его с мультфильмом на Netflix или познавательной программой на YouTube Kids и не переживать, что малыш забредет куда-то не туда.

Все, что вам для этого понадобится, это найти и включить функцию "Управляемый доступ". Вот как это делается:

Перейдите в Параметры > Доступность > Управляемый доступ.

Активируйте ползунок напротив "Управляемый доступ".

Нажмите "Параметры задания кода" и включите Face ID. Это гарантирует, что после запуска режима его можно будет закрыть только с помощью Face ID, а не цифрового кода.

Вы также можете нажать "Код управляемого доступа", чтобы создать уникальный пароль специально для этих сессий.

Как запустить и остановить сессию Управляемого доступа

То, что вы активировали функцию в настройках, еще не означает, что она автоматически будет запускаться в каждом приложении. Вам придется запускать сессию каждый раз перед тем, как передать iPhone ребенку. Сделать это можно так:

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Откройте приложение, которым будет пользоваться ребенок – убедитесь, что поверх него не открыты другие окна, поскольку Управляемый доступ не работает, если запущено более одного приложения.

Трижды щелкните боковую кнопку, чтобы открыть меню функции. Это одна из скрытых возможностей боковой кнопки.

Нажмите "Старт" в правом верхнем углу экрана.

Вы также можете откорректировать дополнительные настройки, чтобы заблокировать определенные функции экрана и кнопки iPhone во время работы в этом режиме. Это полезно, если вы не хотите, чтобы ребенок переходил на другой контент внутри приложения, случайно блокировал экран нажатием на боковую кнопку или включал звук на полную мощность. Когда откроете меню функции "Управляемый доступ", сделайте следующее:

Нажмите "Параметры" внизу экрана.

Отключите ползунки напротив того, что нужно деактивировать: "Боковая кнопка", "Кнопки громкости", "Движение", "Клавиатуры" и "Прикосновение".

Если вы включаете ползунок "Лимит времени", задайте время, после которого экран должен заблокироваться (для разблокировки понадобится код или Face ID).

Нажмите "Готово" во всплывающем окне.

Нажмите "Старт" в правом верхнем углу.

Но и это еще не все. После того, как ребенок посмотрит свой мультик, вам придется вручную выключать режим "Управляемый доступ". Для этого вам понадобится выполнить следующие шаги:

Снова трижды щелкните боковую кнопку, чтобы вызвать меню.

Подождите, пока сработает Face ID, или введите заданный код доступа.

Нажмите "Завершить" в левом верхнем углу.

Теперь ваш смартфон полностью разблокирован и вы можете пользоваться им в привычном режиме. Пока вам снова не понадобится включить управляемый доступ.

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