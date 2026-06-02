Как получить максимум от вашего iPhone: советы для оптимизации

Владельцам iPhone знакома эта неприятная ситуация – смартфон просто лежит в кармане, но при этом все равно стремительно теряет заряд. Это заставляет ломать голову над тем, что произошло, и лихорадочно искать возможность подпитать телефон, который почти умер. Однако исправить ситуацию может обычное изменение настроек.

Как пишет издание Slash Gear, существует немало способов уменьшить потребление энергии вашим iPhone, чтобы вы не волновались, что он подведет вас в самый неподходящий момент, когда будет очень нужен. Эти методы даже не назовешь какими-то особенно сложными, они не потребуют от вас значительных усилий. Потратьте на настройку своего гаджета несколько дополнительных минут и аккумулятор устройства может начать держать дольше, чем когда-либо прежде.

Управляйте яркостью

Экран iPhone большой и яркий, поэтому вполне логично, что владельцы хотят выжать из него максимум сочности, за которую заплатили немалые деньги. Тем не менее максимальная яркость безжалостно истощает батарею, хотя реальной потребности в 100% подсветке большинство времени просто нет. Исключением являются разве что проблемы со зрением.

Чтобы уменьшить нагрузку на аккумулятор, вы можете регулировать яркость вручную через Центр управления (взмахнув вниз от правого верхнего угла экрана) или же довериться автоматике, которая подстраивает экран под окружающее освещение.

Чтобы включить автояркость, выполните следующие шаги:

откройте параметры телефона;

прокрутите страницу вниз и выберите раздел "Доступность";

перейдите в пункт "Дисплей и размер текста";

опуститесь в самый низ и активируйте переключатель "Автояркость".

Оба варианта действенны, но если вы будете держать яркость на стабильно низком уровне и поднимать ее только при необходимости, батарея будет держать значительно дольше.

Управляйте службами локации

Постоянно включенная геолокация – один из самых коварных сервисов с точки зрения истощения батареи. Часто, загружая приложение (например, для заказа еды), мы позволяем ему доступ к местоположению, чтобы найти ближайшее заведение, но не замечаем, как оно начинает следить за нами в фоновом режиме 24/7. Когда таких приложений собираются десятки, аккумулятор тает на глазах.

Доступ к геопозиции стоит оставлять только на время непосредственного использования программ. Исправить это можно так:

откройте параметры телефона;

прокрутите вниз и выберите "Приватность и безопасность";

перейдите в "Службы локации";

полностью отключите геолокацию или настройте каждое приложение отдельно, изменив режим с "Всегда" на "Во время использования программы" или "Никогда".

Используйте Wi-Fi вместо мобильного интернета

Этот совет непосредственно влияет на продолжительность работы, ведь постоянное подключение к мобильной сети требует от iPhone гораздо больше энергии, чем работа через домашний или рабочий Wi-Fi. Однако за пределами дома возникает вопрос безопасности. Многие избегают публичных сетей из-за риска утечки личных данных. Если для вас приватность превыше всего – лучше пользоваться другими советами из этого списка. Если же вы спокойно относитесь к публичному Wi-Fi и часто проводите время в таких местах, это подключение существенно сохранит заряд вашего телефона.

Загружайте медиа вместо стриминга

Мы живем в эпоху онлайн-трансляций, и смотреть или слушать все вживую очень удобно. Но если для смарт-телевизора, который работает от розетки, это не проблема, то для iPhone – существенный удар по автономности. Потоковое воспроизведение требует непрерывного соединения с интернетом и постоянного скачивания данных с сервера. Значительно лучше загружать музыку, фильмы или подкасты непосредственно в память устройства для оффлайн-просмотра. Это не только бережет батарею, но и гарантирует качественное воспроизведение без подвисаний из-за плохой связи, хотя и лишает определенной спонтанности в выборе контента.

Используйте Safari вместо других браузеров

Особенность iOS заключается в том, что родные приложения от Apple оптимизированы под железо гораздо лучше, чем сторонний софт. Многие привыкли к Google Chrome или Firefox на компьютерах и устанавливают их на телефон для удобной синхронизации паролей, однако эти браузеры очень аппетитно "едят" заряд. Если в приоритете автономность, стоит пересесть на встроенный Safari. Да, придется пожертвовать бесшовной работой между разными экосистемами, но телефон проживет дольше. К тому же в Safari на iPhone доступна функция "Приватный узел" (Private Relay), которая скрывает ваш IP-адрес, чего нет в других браузерах.

Включите режим низкого заряда

Все перечисленные фишки замедляют разрядку, но не останавливают ее полностью – рано или поздно телефон придется подключить к сети. Однако, если вы оказались в затруднительном положении без доступа к розетке, включение режима низкого заряда поможет выжать из аккумулятора максимум.

Обычно iPhone сам предлагает активировать этот режим, когда остается 20% заряда. Он временно ограничивает незаметные для пользователя фоновые процессы: автоматическое обновление программ, проверку почты, фоновое обновление контента и некоторые уведомления. Повседневно держать этот режим включенным не стоит, но когда ситуация критическая и телефон просит помощи – обязательно соглашайтесь. Вы об этом не пожалеете.

