Европа запустила самую мощную ракету Ariane 6 со спутниками Amazon: станут конкурентами Starlink Маска

Европейское космическое агентство осуществило первый запуск самой мощной версии ракеты Ariane 6, выведя на низкую околоземную орбиту партию интернет-спутников компании Amazon. Миссия стала началом серии запусков для развертывания глобальной спутниковой сети, которая должна составить конкуренцию системе Starlink.

Пуск состоялся с космодрома во Французской Гвиане примерно в 13:45 по местному времени. О запуске сообщает Bloomberg.

Тяжелая ракета-носитель Ariane 64, оснащенная четырьмя твердотопливными ускорителями, доставила на орбиту 32 спутника низкоорбитальной группировки Amazon Kuiper, предназначенной для предоставления широкополосного интернета.

Этот запуск стал первым из 18 контрактных миссий, которые Европа выполнит для Amazon в рамках развертывания сети из более чем 3 200 спутников. Проект лично курирует основатель компании Джефф Безос, который стремится усилить конкуренцию с космическим бизнесом Илон Маск.

Ariane 6 является ключевым элементом космической стратегии Европы. Ракета создана совместным предприятием Airbus и Safran – ArianeGroup. Версия Ariane 64 способна выводить более 20 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту, что вдвое превышает возможности более легкой конфигурации Ariane 62.

Несмотря на технический сбой во время дебютного запуска в 2024 году, дальнейшие миссии в 2025-м прошли успешно. Текущий запуск подтвердил готовность Европы к регулярным тяжелым космическим миссиям и усилил ее позиции на глобальном рынке спутниковых запусков.

