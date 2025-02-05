Blue Origin успешно симулировала лунную гравитацию при запуске исследовательской ракеты. Видео

Ракетная компания Джеффа Безоса Blue Origin сымитировала лунную гравитацию при запуске первой в своем роде исследовательской ракеты New Shepard. Такой ценный опыт удалось получить, не улетая далеко от Земли.

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Blue Origin запустила 29-месячный технологический эксперимент на грани космоса со своей стартовой площадки в Западном Техасе. Компания подтвердила, что около двух минут искусственной лунной гравитации было достигнуто путем вращения капсулы 11 раз в минуту, пишет AP.

По сообщению Blue Origin, полет прошел хорошо, и ракета-носитель, и капсула вернулись на Землю для безопасного приземления.

Две ступени New Shepard – бустер и капсула – разделились во времени чуть более чем через 2,5 минуты после старта. Ракета-носитель вернулась на Землю для вертикального приземления на посадочную площадку чуть более семи минут, а капсула осуществила приземление с парашютом в пустыне Западного Техаса примерно через 10 минут после запуска, описал Space.com.

Во время полета капсула создавала "силу лунного притяжения" – впервые для миссии New Shepard. Она делала это, оборачиваясь примерно 11 раз в минуту в течение примерно двух минут, объясняют эксперты.

Этот поворот был реализован для обслуживания 30 исследовательских полезных нагрузок миссии, 29 из которых тестировали "технологии, связанные с Луной", заявила Blue Origin.

Эти технологии можно сгруппировать в шесть основных категорий, объясняет компания: "использование ресурсов на месте, смягчение пыли, передовые системы обитания, датчики и приборы, технологии малых космических аппаратов, а также вход, спуск и посадка".

По данным Blue Origin, более половины полезной нагрузки NS-29 поддерживалось Программой возможностей полетов NASA. Данные о лунной среде важны для космического агентства, работающего над установлением постоянного присутствия человека на Луне и вокруг него с помощью своей программы Artemis, отмечают специалисты.

"Это совершенно новый способ донести лунную гравитацию до NASA и других поставщиков лунных технологий, ускорив их исследования и готовность к технологиям по гораздо более низкой цене", – заявил генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп в сообщении на X.

"Мы можем адаптировать эту возможность New Shepard для близкого отображения Марса и других гравитационных сред Солнечной системы в будущем", – добавил он.

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