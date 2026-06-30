Это приложение разряжает даже выключенный телефон: мало кто об этом знает

Функция определения геолокации, так называемый GPS-трекер, – на самом деле одна из самых полезных в современном смартфоне. Она необходима для полноценного использования карт и множества сервисов – от служб доставки и такси до фитнес-приложений и сервисов погоды. Но у GPS есть и серьезный минус – он сильно разряжает аккумулятор, даже когда телефон находится в режиме покоя.

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OBOZ.UA решил разобраться, почему так происходит. Также рассказываем, что сделать, чтобы GPS не разряжал батарею вашего гаджета слишком быстро.

Как работает GPS в смартфоне

GPS (Global Positioning System) определяет местонахождение устройства с помощью сигналов от спутников. Смартфон постоянно принимает эти сигналы, и вместо простого однократного определения координат он непрерывно анализирует их, чтобы уточнять свое положение.

На практике это выглядит так:

устройство подключается сразу к нескольким спутникам, чтобы получить достаточно данных для точного позиционирования;

затем оно определяет расстояние до каждого из них, ориентируясь на время, за которое сигнал доходит до смартфона;

далее система объединяет эти расчеты и формирует точные координаты на карте.

Чтобы все работало быстрее, современные смартфоны не ограничиваются только спутниками – они параллельно используют мобильные сети, Wi-Fi и Bluetooth. В результате формируется так называемый гибридный GPS, который быстрее определяет местоположение, но из-за этого постоянно нагружает систему и расходует много энергии аккумулятора.

Почему GPS быстро разряжает батарею

Главная причина в том, что GPS не работает как разовая функция – после получения доступа к геолокации приложение может постоянно держать его активным. Это означает, что смартфон непрерывно поддерживает связь со спутниками и обрабатывает данные, даже когда вы прямо этим не пользуетесь.

В таком режиме координаты регулярно обновляются, сами приложения могут работать в фоновом режиме, а собранная информация еще и передается на серверы. Все это происходит параллельно и создает постоянную нагрузку на аккумулятор.

Больше всего это заметно в ситуациях, когда требуется непрерывная геолокация – например, во время навигации или фитнес-трекинга. В таких случаях GPS фактически не выключается, из-за чего батарея начинает разряжаться значительно быстрее.

Почему разряд возможен даже тогда, когда телефон не используется

Даже если телефон просто заблокирован или им не пользуются, отдельные системные процессы могут оставаться активными и влиять на расход энергии. Возможные причины:

Фоновые службы геолокации — GPS может периодически включаться для обновления координат приложениями (карты, погода, системные сервисы).

GPS может периодически включаться для обновления координат приложениями (карты, погода, системные сервисы). Системные функции отслеживания — сервисы типа "поиск устройства" могут время от времени активировать геолокацию даже без разблокировки.

— сервисы типа "поиск устройства" могут время от времени активировать геолокацию даже без разблокировки. Фоновые приложения — некоторые программы имеют разрешение на доступ к местоположению в фоновом режиме и продолжают отправлять запросы к GPS.

некоторые программы имеют разрешение на доступ к местоположению в фоновом режиме и продолжают отправлять запросы к GPS. Периодические синхронизации — телефон может с короткими интервалами "пробуждать" модули связи и геолокации для обновления данных.

В результате даже заблокированный телефон не является полностью пассивным, и GPS может оставаться одним из факторов, медленно разряжающих аккумулятор.

Как уменьшить расход заряда на GPS

Чтобы избежать излишнего потребления энергии, стоит пересмотреть настройки смартфона и поведение приложений. Вот что для этого можно сделать.

Ограничьте доступ к геолокации

Вместо того чтобы предоставлять приложениям постоянный доступ к местоположению, лучше оставлять его включенным только во время использования. Также стоит пройтись по списку приложений и отключить геолокацию для тех, которым она на самом деле не нужна. Например, отключить доступ для социальных сетей, мобильных игр с рекламой и т. д.

Отключайте GPS, когда он не нужен

Нет смысла держать геолокацию включенной постоянно. Если вы не пользуетесь навигацией или сервисами, которые напрямую зависят от местоположения, GPS лучше выключить и включать только по мере необходимости.

Проверьте фоновую активность

В настройках батареи можно увидеть, какие приложения расходуют больше всего энергии. Если среди них есть те, которые активно используют геолокацию без видимой причины, их стоит ограничить или вообще отключить.

Используйте режимы энергосбережения

Многие смартфоны имеют режимы экономии энергии, которые автоматически снижают активность GPS и частоту обновления координат. Это позволяет существенно уменьшить нагрузку на аккумулятор без полного отключения функции.

Отключите дополнительные сервисы геолокации

Помимо самого GPS, телефон может использовать дополнительные инструменты — например, сканирование Wi-Fi и Bluetooth, историю перемещений или аналитические службы. Если они не нужны, их лучше отключить, чтобы не тратить заряд зря.

Обновляйте систему и приложения

Обновления часто содержат оптимизации, которые снижают энергопотребление. Старые версии программ или системы могут работать менее эффективно, поэтому регулярное обновление помогает избежать лишнего расхода заряда батареи.

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