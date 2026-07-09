Это мало кто знает: почему подлодки включают красный свет ночью

Когда в фильмах показывают напряженные сцены внутри подводной лодки, отсек часто заливает красный свет. Но это вовсе не голливудский спецэффект. В реальной жизни на атомных субмаринах, которые месяцами находятся в автономном плавании, ночью действительно включают именно такое освещение.

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За таким решением стоит научное обоснование и особенности человеческой биологии. Об этом сообщает портал BGR.

Как наши глаза видят в темноте

Чтобы понять магию красного света, нужно заглянуть в анатомию глаза. Сетчатка человека состоит из двух типов рецепторов: колбочек, которые отвечают за цвет и дневное зрение и палочек, которые отвечают за периферийное зрение и ориентацию в темноте.

Когда мы находимся в слабом освещении около 20 минут, организм начинает вырабатывать особый пигмент родопсин. Именно он активирует палочки и запускает полноценное ночное зрение, на адаптацию которого уходит до часа. Однако стоит человеку увидеть хотя бы кратковременную вспышку яркого белого света, как родопсин мгновенно разрушается, и глазам снова требуется много времени, чтобы привыкнуть к темноте.

Секрет длинной волны

Человеческий глаз способен воспринимать световые волны в диапазоне от 400 до 700 нанометров. Красный свет имеет самую длинную волну в видимом спектре.

Из-за этой особенности наши глаза менее чувствительны к красному цвету. Слабое красное освещение не разрушает родопсин, позволяя экипажу прекрасно видеть приборы и одновременно сохранять максимальную готовность ночного зрения.

Для подводников это критически важно: если кому-то понадобится срочно посмотреть в перископ или подняться на мостик в темное время суток, его глазам не придется мучительно долго адаптироваться к ночной мгле.

Обман циркадных ритмов и польза для сна

Жизнь в замкнутом пространстве без доступа к солнцу – серьезное испытание для организма. Разные спектры света напрямую влияют на наши внутренние биологические часы. Если белый и синий свет бодрят и мешают уснуть, то красный свет практически не нарушает естественные циркадные ритмы.

Использование красного света в ночные часы на подлодке помогает экипажу поддерживать здоровый режим сна и бодрствования. Исследования показывают, что такое освещение перед отдыхом положительно сказывается на качестве сна, что жизненно необходимо для сохранения концентрации в скрытных миссиях.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военно-морское командование стало устанавливать антидронные сетки на атомные подводные лодки из-за опасений ударов по дальневосточным регионам России. На борту субмарин находятся межконтинентальные ракеты "Булава" с ядерным зарядом.

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